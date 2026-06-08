Nika Barić se je vrnila 'domov'

Triintridesetletna nekdanja dolgoletna kapetanka slovenske ženske košarkarske reprezentance je tako tretja okrepitev celjskega kluba za naslednjo sezono 2026/27.

Prestop Nike Barić v takratnega evropskega klubskega prvaka Spartak iz Moskve (2011) še vedno velja za največjega v zgodovini slovenske ženske košarke. V izjemni karieri, v kateri je igrala za ruske klube Spartak Moskva, UMMC Jekaterinburg, Dinamo Kursk in Nika, turška Mersin in Elazig, poljske CCC Polkowice ter v lanski sezoni izraelskega prvoligaša Hapoel Be er Sheva, je z Jekaterinburgom osvojila tri naslove evropske klubske prvakinje (2016, 2018, 2019) ter dve evropski superpokalni lovoriki (2018, 2019). Leta 2012 jo je na naboru WNBA lige v 2. krogu izbrala ekipa Minnesote Lynx, krovna evropska košarkarska organizacija FIBA pa jo je leta 2010 razglasila za najboljšo mlado košarkarico stare celine.

Med leti 2008 in 2023 je za slovensko člansko reprezentanco odigrala 50 uradnih tekem in dosegla 485 točk. Za Slovenijo je igrala na treh evropskih prvenstvih (2017, 2019, 2021). Leta 2009 so se pod njenim vodstvom slovenske mladinke prvič v zgodovini uvrstile v A divizijo. Leto dni kasneje (4. mesto Slovenije na EP U18) je bila v slovaškem Popradu izbrana za MVP mladinskega evropskega prvenstva A divizije, trikrat (2007, 2008 in 2009) je bila izbrana za MVP evropskih prvenstev (kadetinje in mladinke) B divizije.