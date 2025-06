Nika Barič se vrača v tujino

"Pomembna okrepitev v obrambni liniji. Izkušena slovenska koordinatorka z bogato preteklostjo v Evroligi. K nam prihaja po bleščeči karieri v najvišjih evropskih ligah – ruski, turški in poljski – z impresivnimi nastopi v Evroligi in Eurocupu ter bogatimi izkušnjami v dresu slovenske reprezentance. Dobrodošla v rdeči družini – ponosni smo, da si nas izbrala in komaj čakamo, da te vidimo na igrišču," so zapisali pri Hapoelu.

Niko Barič je FIBA leta 2010 izbrala za najboljšo mlado igralko Evrope, leta 2012 pa je bila kot prva Cinkarnarka izbrana na naboru ameriške profesionalne WNBA lige (Minnesota Lynx – 2. krog). V obdobju 2007–2010 je bila na kadetskem in treh mladinskih evropskih prvenstvih kar štirikrat izbrana za najkoristnejšo igralko (MVP) in članico najboljše peterke evropskih prvenstev.

S slovensko reprezentanco do 18 let se je leta 2010 na evropskem prvenstvu na Slovaškem veselila osvojitve četrtega mesta in uvrstitve na svetovno prvenstvo do 19 let v Čilu. Za člansko reprezentanco Slovenije je nastopila na 50 uradnih tekmah, med drugim tudi na prvih treh evropskih prvenstvih, na katerih je nastopila slovenska reprezentanca (2017, 2019 in 2021).