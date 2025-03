Nika Prevc pokazala globus in napovedala: Cilj je zmagati s še večjo razliko

To je bil po njenem mnenju najlepši trenutek v presežnikov polni sezoni, v kateri je s 15 zmagami izenačila dosežek Sare Takanaši . Končala jo je s serijo desetih zmag, vmes pa je osvojila tudi obe posamični preizkušnji na svetovnem prvenstvu v Trondheimu.

Potem ko je njen brat Domen skupaj z Lovrom Kosom , Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem ekipno tekmo na planiški velikanki končal na tretjem mestu, Nika Prevc ni skrivala želje, da bi tudi sama čim prej izkusila napravo bratov Gorišek. Da lahko leti daleč, zelo daleč, je nenazadnje dokazala letos v Vikersundu, ko je z 236 metri postavila nov ženski svetovni rekord.

Za najtežji trenutek sezone je brez pomisleka označila svetovno prvenstvo, kjer se je več kot uspešno kosala z ogromnim pritiskom. "Vsi so pričakovali in tudi sama sem želela nekaj pokazati. Takrat je bil res dolg teden," je približno mesec dni po svetovnem prvenstvu zavrtela film nazaj.

Nika Prevc je trenutno pri 22 zmagah v svetovnem pokalu. Do slovenskega rekorda, ki ga drži njen brat Peter, ji manjkata le še dve.

Sezono je končala z 1933 točkami, kar je največ v zgodovini ženskega svetovnega pokala. Drugo Selino Freitag je ugnala za neverjetnih 640 točk. Absolutno premoč je najbolj demonstrirala na zadnji postaji sezone v Lahtiju, ko je konkurenco ugnala za rekordnih 51 točk.

"Ko sem potrdila veliki kristalni globus, sem se bolj sprostila. Saj se je videlo po skokih. Zdaj je cilj zmagati s še večjo razliko," je nadaljevala sicer redkobesedna šampionka, ki pa svoje vselej pove v zraku. Prihodnja sezona bo še toliko bolj pomembna, ker bo Cortina d'Ampezzo februarja gostila olimpijske igre.

"Želja vsekakor je, glede ciljev pa bomo videli, ko se sezona začne," se je Prevc dotaknila misli o olimpijski medalji, preden je na odru ob izteku letalnice zbrani množici ob spremstvu ekipnih kolegic in kolegov pokazala veliki kristalni globus.

Glede na njeno formo v zadnjih mesecih si je težko predstavljati, da prihodnje leto ne bi osvojila še tretjega. A smučarski skoki so eden najbolj nepredvidljivih športov, v katerem je skromnost lepa čednost. In Nika Prevc to nedvomno potrjuje.