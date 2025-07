Nikola Jokić je zavrnil Denverjevo bogato ponudbo in Dončiću pokazal pot

Leta 2023 je bil najbolj odgovoren za osvojitev edinega naslova v zgodovini franšize, kmalu za tem pa je podpisal novo petletno pogodbo v vrednosti 235 milijonov evrov. Še pred njenim iztekom pa jo lahko Srb podaljša. Prva priložnost za podaljšanje je prišla to poletje in v njegov rodni Sombor je pričakovano prispela maksimalna ponudba v vrednosti 176 milijonov evrov za dodatne tri sezone. Srb jo je zavrnil v sodelovanju s svojim agentom Jeffom Schwartzom.

Josh Kroenke, lastnik kluba, je nedavno dejal, da bi morali v primeru številnih poškodb ključnih igralcev zaradi strogih finančnih pravil resno razmisliti o šokantni zamenjavi svojega prvega zvezdnika, česar ne želijo storiti. Kljub skrbem številnih navijačev kluba pa se zdi, da je Srbova odločitev – vsaj na prvi pogled – zgolj finančno motivirana.

Časnik Denver Post poroča, da bo Jokić počakal do naslednjega poletja, ko bo lahko podpisal še višjo pogodbo. Takrat mu bo lahko klub po pravilih lige ponudil dodatnih 68 milijonov evrov za skupnih 244 milijonov evrov v treh letih. Kroenke se je že pred začetkom letošnjih pogajanj zavedal, da se bo Jokić verjetno odločil počakati do leta 2026. "Zagotovo mu bomo poslali ponudbo. Nisem pa prepričan, če jo bo sprejel, saj mu bomo predstavili vse finančne pogoje v primeru podaljšanja pogodbe letos ali prihodnje leto. Želimo biti popolnoma transparentni, tako kot smo bili vedno. Potem bo on sprejel najboljšo odločitev zase in svojo družino, mi ga bomo podpirali," je junija dejal Kroenke in zdaj so se njegove napovedi tudi uresničile.