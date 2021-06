Nikola Jokić MVP lige NBA

Jokić je bil pred tem izbran v skupino treh finalistov skupaj z zvezdnikom Philadelphia 76ers Kameruncem Joelom Embiidom in prvim obrazom Golden State Warriors Stephenom Curryjem, a je veljal za močnega favorita. Med sezono, v kateri so se številni drugi zvezdniki borili s poškodbami, je Jokić začel na vseh 72 tekmah za Denver. Embiid si je marca poškodoval koleno, prvi zvezdnik lige in Los Angeles Lakers LeBron James pa zvil gleženj.

Težave s pripravljenostjo so boja za nagrado MVP oropale tudi Jamesa Hardna (Brooklyn Nets), tudi Curry je imel težave s poškodbo, a je vseeno lahko igral. Denver Nuggets so redni del sezone končali na tretjem mestu, v končnici pa so že napredovali v polfinale zahoda, kjer po prvi tekmi zaostajajo za Phoenix Suns. Za Jokićem sta se v glasovanju za MVP zvrstila Embiid s 586 točkami na drugem in Curry s 453 na tretjem mestu.





V rednem delu sezone je imel Jokić povprečje 26,4 točke, 10,8 skoka in 8,3 podaje na tekmo ob 56,6-odstotnem metu iz igre, 38,8-odstotnem za tri točke ter 86,8-odstotnem s črte prostih metov. "Statistično gledano, je bila to moja najboljša sezona v življenju. Ta nagrada je pa le še češnja na vrhu. Brez dvoma je to moja najboljša sezona v karieri," je Jokić dejal po objavi nagrad.





Jokić je peti neameriški košarkar z nagrado MVP; pred njim so bili za najkoristnejšega igralca izbrani Hakeem Olajuwon (leta 1994), Steve Nash (2005, 2006), Dirk Nowitzki (2007) in Giannis Antetokounmpo (2019, 2020).