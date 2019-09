Kalinić čakal in dočakal: s posmehom nad soigralce in selektorja Đorđevića

Nikola Kalinić , ki si zadnja leta klubski kruh služi pri turškem Fenerbahčeju, je s tem dal jasno vedeti, kaj si misli o trenutnem stanju srbske reprezentance, še posebej pa o selektorju Aleksandru Đorđeviću , za katerega mnogi v domovini pravijo, da bo po šestih letih vodenje izbrane vrste najverjetneje prepustil nekomu drugemu. Ena od šal na račun 'Orlov' je povezana s fotografijo na Instagram profilu 'Dnevna doza Miška Ražnatovića', na kateri se selektor Đorđević drži za glavo, ob tem pa stoji napis 'Ovo mi je Scola' (v prevodu: To mi je Scola, misleč na izvrstno igro najstarejšega na parketu, legendarnega argentinskega centra Luisa Scolaja , čigar priimek zelo spominja na besedo šola; v srbskem jeziku pa škola, op. p.).

'To mi je šola'

Na drugi fotografiji je prikazan prvi Đorđevićev pomočnik, izkušeni Miroslav "Muta" Nikolić, sicer nekdanji Kalinićev klubski trener pri Radničkem iz Kragujevca, ki se prav tako drži za glavo, ob tem pa je zapisano: 'Moj Radnički je igrao bolju odbranu'; v prevodu: 'Moj Radnički je igral boljšo obrambo.'). Takšnih in drugačnih šal na račun srbske izbrane vrste je še kopica, kot zadnjo pa navajamo tisto, ki se navezuje na eno od izjav Saše Đorđevića, v kateri je pozval Boga, naj bo v pomoč Američanom, ko se bodo sestali s Srbi. Na taistem Instagram profilu pa so vse skupaj predelali v sledečo hudomušno izjavo: 'Nek je Bog Amerima v pomoć ... protiv Argentine.'; v prevodu: 'Naj je Američanom Bog v pomoč ... proti Argentini.').