V poplavi slabih novic tudi ena dobra: Topić se je vrnil na igrišča

Nikola Topić je le eden od številnih mladih nadarjenih košarkarjev v ekipi Oklahoma City Thunder. Oktobra se je pripravljal na novo sezono v upanju, da bo po prvi sezoni v ligi NBA, ki jo je zaradi poškodbe kolena spremljal s klopi, končno zaigral v dresu aktualnih prvakov. Konec oktobra je javnost izvedela, da se njegova želja v letu 2025 ne bo uresničila, saj so pri nekdanjem košarkarju Crvene zvezde odkrili raka na modih.

Začel je s kemoterapijo, njegov agent Miško Ražnatović pa je konec decembra potrdil, da je uspešno zaključil z zdravljenjem. Ni bilo znano, kdaj bo končno zaigral v ligi NBA, v noči na torek pa je uspešno opravil z novim korakom na poti do končnega cilja.

V razvojni ligi G League je zaigral v dresu razvojnega moštva Oklahoma City Blue. Na obračunu s Sioux Falls Skyforce je v 16 minutah igre vpisal 7 točk in 7 asistenc. Od njegove statistike je bilo veliko bolj pomembno dejstvo, da je dovolj zdrav, da lahko znova igra košarko. "To je velik dosežek. Ne bi ga mogel bolj pohvaliti," je o Topićevem povratku dejal trener prvega moštva Oklahoma City Thunder Mark Daigneault.