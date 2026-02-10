V poplavi slabih novic tudi ena dobra: Topić se je vrnil na igrišča

Nikola Topić je le eden od številnih mladih nadarjenih košarkarjev v ekipi Oklahoma City Thunder. Oktobra se je pripravljal na novo sezono v upanju, da bo po prvi sezoni v ligi NBA, ki jo je zaradi poškodbe kolena spremljal s klopi, končno zaigral v dresu aktualnih prvakov. Konec oktobra je javnost izvedela, da se njegova želja v letu 2025 ne bo uresničila, saj so pri nekdanjem košarkarju Crvene zvezde odkrili raka na modih.
Začel je s kemoterapijo, njegov agent Miško Ražnatović pa je konec decembra potrdil, da je uspešno zaključil z zdravljenjem. Ni bilo znano, kdaj bo končno zaigral v ligi NBA, v noči na torek pa je uspešno opravil z novim korakom na poti do končnega cilja.
V razvojni ligi G League je zaigral v dresu razvojnega moštva Oklahoma City Blue. Na obračunu s Sioux Falls Skyforce je v 16 minutah igre vpisal 7 točk in 7 asistenc. Od njegove statistike je bilo veliko bolj pomembno dejstvo, da je dovolj zdrav, da lahko znova igra košarko. "To je velik dosežek. Ne bi ga mogel bolj pohvaliti," je o Topićevem povratku dejal trener prvega moštva Oklahoma City Thunder Mark Daigneault.
"Zelo smo ponosni nanj," je dodal trener razvojnega moštva v Oklahomi Daniel Dixon. "Ko sem videl, da se mu je narisal nasmeh na obraz, da je spet na igrišču in počne to, kar ga veseli, kar ima rad, da je znova skupaj s soigralci ... bilo je toliko pozitivnih stvari že samo v tem, da je stopil na parket in tekmoval," je o Topiću dejal Dixon.
Nikola Topić je mlad srbski košarkar, ki igra v ligi NBA za ekipo Oklahoma City Thunder. Preden je prišel v ligo NBA, je igral za Crveno zvezdo v Beogradu, Srbiji. Znan je po svojem talentu in obetavni prihodnosti v profesionalni košarki.
G League, uradno imenovana NBA G League, je razvojna liga severnoameriške košarkarske lige NBA. V njej igrajo igralci, ki se razvijajo in upajo, da bodo napredovali v glavne ekipe NBA. Vse ekipe lige NBA imajo svoje razvojno moštvo v G League, ki jim omogoča, da igralci pridobivajo izkušnje in se izpopolnjujejo v tekmovalnem okolju.
Kemoterapija je vrsta zdravljenja raka, ki uporablja posebna zdravila za uničenje rakavih celic. Ta zdravila delujejo tako, da preprečujejo rast, delitev in širjenje rakavih celic v telesu. Kemoterapijo lahko dajemo na različne načine, vključno z zauživanjem tablet ali pa z injekcijo ali infuzijo v žilo. Zdravljenje je lahko usmerjeno v zdravljenje raka, lajšanje simptomov ali oboje.
