Nikoli ne računaj na to, da Luka ne bo zadel

Katovice, 04. 09. 2025 13.32 | Posodobljeno pred 38 minutami

N.M.
Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na zadnjo, peto tekmo skupine D letošnjega EuroBasketa in kot kaže, je razpoloženje v ekipi več kot dobro. Po posnetku, ki ga je košarkarska zveza objavila na družbenih omrežjih, je videti, da prvi zvezdnik ekipe še vedno ne popušča. Slovenci se bodo ob 17. uri pomerili z Izraelom, tekma pa odloča o končnem mestu skupinskega dela in poznejšem nasprotniku v osmini finala, kamor pa je Slovenija že uvrščena. Tekmo bomo pospremili tudi na naši spletni strani.

Če Slovenci premagajo Izrael, bodo končali na tretjem mestu skupine in se bodo v nedeljo v osmini finala pomerili z drugouvrščeno ekipo iz skupine C. V primeru poraza jih čaka četrto mesto ter obračun z najboljšim moštvom iz Limassola na Cipru.

košarka eurobasket luka dončić alen omić slovenija
