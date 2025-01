'Nikoli se nisem počutil kot Španec. Sem Črnogorec in srbski pravoslavec'

Košarkarski center Nikola Mirotić je zaradi izjave, ki jo je povedal v francoskem podkastu Skweek, pristal na naslovnicah tako španskih kot tudi črnogorskih in srbskih športnih časopisov. 33-letni član Milana se je podobno kot slovenski zvezdnik Luka Dončić že kot 15-letnik iz Podgorice preselil v Madrid, kjer se je pridružil mladinskemu pogonu Reala, pri katerem je tudi začel profesionalno kariero. V španski prestolnici je Mirotić preživel osem let in v tem času tudi dobil špansko državljanstvo ter s špansko mladinsko reprezentanco postal svetovni prvak. Leta 2015 se je nato tudi odzval na vpoklic Sergia Scariola v špansko člansko reprezentanco, s katero je nato istega leta postal evropski prvak. Leto kasneje je v Črni gori rojeni center s Španijo osvojil še bronasto medaljo na olimpijskih igrah.

"Nikoli se nisem počutil kot Španec. Igral sem za Španijo, a sem Črnogorec in srbski pravoslavec. Španijo sem vedno dojemal kot drugi dom, tam sem se vedno počutil dobro in zelo sem hvaležen španski košarkarski zvezi, da mi je dala priložnost," je med pogovorom na podkastu Skweek povedal Mirotić.

Črnogorec s španskim potnim listom je v Španiji veliko prahu dvignil že leta 2015, ko je v španski izbrani vrsti zasedel mesto, rezervirano za naturaliziranega igralca, in s tem iz reprezentance izrinil Serga Ibako. V Demokratični republiki Kongo rojeni center je pred tem s Španijo že leta 2011 postal evropski prvak, 2012 pa olimpijski prvak.

Za špansko reprezentanco je Mirotić, ki se je iz Madrida preselil v ZDA in v NBA zaigral za Chicago Bullse, New Orleans Pelicanse in Milwaukee Buckse, igral do leta 2023, ko je v pogovoru za Mundo Deportivo dejal: "Mislim, da ne bom več zaigral za špansko reprezentanco. Že več let nisem igral zanjo. Osredotočil sem se na klubsko košarko, svoje osebne stvari, družino in posel."