Nikolić iz Španije v Francijo

"Pozdravljen, Chalon. Zelo sem vesel, da sem se pridružil klubu, ki se je vrnil tja, kamor si zasluži. Slišal sem samo dobre stvari in najbolj me motivira ljubezen do mesta, ki diha in živi za košarko," je ob podpisu pogodbe dejal slovenski reprezentant. Elan Chalon, ki je bil prvak Francije v sezonah 2011/12 in 2016/17, se je v minuli sezoni iz druge lige vrnil v elitno LNB Pro A. Njegov član je tudi občasni slovenski reprezentant Luka Lapornik.



Postojnčan Aleksej Nikolić (191 cm, letnik 1995) je doslej igral za Spars Sarajevo, Bamberg, Baunach Young Pikes, Partizan, Treviso, Gravelines-Dunkerque in Burgos, v prejšnji sezoni pa je nastopal za Sassari, Brescio in Gran Canario.