Nikolić kljub zmagi svari zmaje: Tak padec se nam preprosto ne sme zgoditi

Zmaji so v prvem polčasu igrali odlično v napadu in obrambi. A slaba tretja četrtina, v kateri so gostje zaostanek z 20 točk znižali na deset, je skoraj bila usodna. Na koncu so se Ljubljančani vendarle zbudili in zmagali z izidom 76:72.

Ljubljančani so na tretjem medsebojnem obračunu z Lietkabelisom zabeležili prvo zmago, Litovci pa so doživeli četrti poraz v Evropskem pokalu. Cedevita Olimpija po novi zmagi zaseda četrto mesto v skupini B, ki bi ob koncu skupinskega dela vodilo v osmino finala.

"Tak padec se nam enostavno ne sme zgoditi. Moramo gledati naprej in graditi igro, da bomo v prihodnje čim boljši. Nikoli se ne smemo sprostiti v igri. Prelahko so se vrnili. Na koncu smo vseeno pokazali kakovost ekipe in zdržali psihološki pritisk. Oni v prvem polčasu niso zadeli ničesar, ampak tako je bilo, ker smo mi bili agresivni v obrambi, v drugem polčasu pa tega nismo imeli. Vrnili so se in sprostili. A tudi take nalete moramo zdržati. Zmaga je vedno dobrodošla," je po obračunu dejal slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, ki je tekmo zaključil s petimi točkami, tremi skoki in tremi podajami.

Znova je izstopal Devin Robinson, ki je po odločilnem metu proti Splitu minuli konec tedna znova igral odlično v napadu, čeprav je tekmo začel na klopi za rezerviste. Na koncu je bil strelsko najbolj učinkovit igralec tekme s 17 točkami. "Prišli smo na igrišče in igrali z veliko dobre energije. Vedeli smo, da bo težko, da bo nasprotna ekipa igrala agresivno, zato smo jim želeli čim hitreje pobegniti. Igrali smo borbeno, tekmovalno in imeli odličen prvi polčas. V drugem smo malo popustili, a to je košarka," po tekmi ni bil pretirano zaskrbljen Robinson.