Slovenski reprezentant okrepil Cedevito Olimpijo

Aleksej Nikolić , nosilec zlate medalje z EuroBasketa 2017, je v dosedanji karieri igral za Postojno, Zlatorog Laško, Spars Sarajevo, Bamberg, Baunach Young Pikes, Partizan, Treviso, Gravelines-Dunkerque, Burgos, Sassari, Brescio, Gran Canario in nazadnje francoski Elan Chalon. "Pri Cedeviti Olimpiji bomo vedno skušali najti najboljše slovenske igralce, za katere vemo, da so nam dosegljivi, hkrati pa smo zanje prepričani, da lahko vplivajo na našo ekipo. Zadovoljni smo, da lahko kot novo okrepitev predstavimo Alekseja Nikolića. Slednji je pomemben del slovenske članske reprezentance, gre za kakovostnega igralca, za katerim je zelo dobra sezona v Franciji, obenem pa karakterno predstavlja igralca, ki ga želimo videti v naši ekipi v prihajajoči sezoni," je ob sklenitvi pogodbe z Nikolićem za spletno stran kluba povedal športni direktor Chechu Mulero .

Postojnčan je z Bambergom med letoma 2015 in 2018 nastopal v elitni evroligi, kjer je zaigral na 51 tekmah. V evropskem pokalu je s Partizanom in Brescio zaigral na skupno 27 tekmah. Z Burgosom in Sassarijem se je preizkusil tudi v košarkarski ligi prvakov, zaigral je na skupno devetih tekmah. V sezoni 2023/24 je za Chalon zaigral na 31 tekmah, v povprečju pa dosegal 12,8 točke, 5,5 asistence in 3,0 skoka na tekmo.

Del slovenskih reprezentanc je vse od starostne kategorije 16 let, največji uspeh s slovensko moško člansko reprezentanco pa je dosegel leta 2017, ko je skupaj s preostalimi člani zlate reprezentance osvojil naslov evropskega prvaka.