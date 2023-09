Nikolić: To je tekma, ki odloča o vsem

Slovenska košarkarska izbrana vrsta je skupinski del tekmovanja na Okinavi končala s štirimi zmagami in porazom. Predvsem slednji nekoliko bode v oči, saj je prišel po izjemni igri in zmagi nad Avstralijo, ki nam je prinesla uvrstitev med osem najboljših reprezentanc na turnirju.

"Res je, da se na prvenstvu vse začenja znova, a odigranega skupinskega dela ne smemo kar pozabiti. Predvsem se moramo zavedati, kdo in kaj smo, kje smo grešili, in se temu izogniti oziroma napake popraviti. Pred nami je ena tekma, ki odloča o nadaljevanju, in tako ji moramo tudi pristopiti. Reprezentanco Kanade smo si že ogledali, še več poudarka ji bomo namenili na treningu in video analizi. Ni treba poudarjati, da smo izjemno motivirani in komaj čakamo na uvodni sodniški met," dan pred najpomembnejšo tekmo na SP v Manili pravi Nikolić.

Čeprav Jaka Blažič trenira z moštvom, je nastop branilca Cedevite Olimpije še naprej pod vprašajem. "Stanje Jakovega hrbta je precej boljše kot pred dnevi, a odločitev o njegovem nastopu v sredo proti Kanadi bomo bržčas sprejeli nekaj ur pred tekmo," sporočajo iz reprezentančne zdravniške službe.