Nikolić v vlogi kapetana na tekmi z Estonijo

Slovenska izbrana vrsta bo na Baltik prek Frankfurta prispela v popoldanskih urah, zvečer pa bo že preizkusila koše v Unibet Areni, ki je s 7200 sedeži največja dvorana v Estoniji. Slovenske košarkarje tekma čaka v petek ob 16. uri po slovenskem času.

Slovenci so si z novembrskima zmagama nad Izraelom in Nemčijo že priigrali nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu. Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja 32 najboljših reprezentanc na svetu, ki bo potekal od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Prvič je nastopila 2006 na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji.

Vzdušje v pomlajeni slovenski zasedbi je odlično. Po osvojitvi italijanskega pokalnega naslova se je z dnevom zamude ekipi pridružil še Aleksej Nikolić, ki bo v Estoniji nosil kapetanski trak. Z 42 uradnimi nastopi je tudi daleč najbolj izkušen, saj so jih ostali njegovi soigralci skupaj zbrali le šest več (Mahkovic 14, Macura 11, Samar 10, Glas 7 ter Klavžar, Bine Prepelič in Stergar po 2).