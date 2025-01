Nikolić: Vrhunska priprava na tekmo in zbranost sta nam prinesli zmago

Omenjeni zmagi sta bili doseženi na podoben način: z granitno obrambo in racionalnim pristopom v napadu so Ljubljančani v ključnih trenutkih uspeli razorožiti tekmeca, ki nista našla odgovora na vse bolj prepričljivo igro varovancev odličnega črnogorskega strokovnjaka Zvezdana Mitrovića . "Težka tekma za obe ekipi, le dva dni po zadnji odigrani tekmi. Vesel sem zmage in zadovoljen z ekipo, ki je pokazala dobro energijo. Lietkabelis je igral brez pomembnega igralca, a je kljub temu bil zaheteven nasprotnik. Spremljam potek njihove sezone in vidim, da trdo nastopijo proti vsakemu nasprotniku. So borbena ekipa in tako so nastopili tudi na tokratni tekmi. A brez manjkajočih igralcev je težko igrati. Bili smo dovolj osredotočeni, kljub temu pa storili nekaj napak v napadu. V drugi polovici tekme smo ujeli ritem in nadzirali potek dogajanja vse do konca," je po 10. evropski zmagi v sezoni dejal zadovoljni strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Odlično tekmo je vnovič odigral slovenski reprezentančni organizator igre Aleksej Nikolić. Odločitve, ki jih v zadnjem obdobju na parketu sprejema ta 29-letni Postojnčan, so ključne na poti do pomembnih zmag."Že pred začetkom tekme in pred začetkom priprav na to tekmo smo vedeli, da nam zmaga prinaša velik korak naprej k uvrstitvi v končnico. Temu primerna je bila tudi miselnost, s katero smo stopili na igrišče. Nasprotnik ni bil lahek, kljub krajši klopi. Igrali so dobro, a naša priprava in koncentracija sta nam prinesli zasluženo zmago," se je Nikolić navezal na trenerja Mitrovića.

Zanesljivo ameriško krilo DJ Stewart navdušuje s preudarnostjo in igrivostjo v napadu, obenem pa skrbi, da se najboljši posamezniki v tekmečevih vrstah na drugi strani ne razigrajo.

"Vedeli smo, da je pred nami pomembna tekma, saj se z zmago utrdimo na drugem mestu lestvice in s tem še približamo končnici. Prišli smo na tekmo, uresničili trenerjeva navodila in zmagali," pa je dodal Stewart.