Nikolić: Vzdušje v reprezentanci je tako kot vedno odlično

"Mislim, da smo vsi zelo zadovoljni, da smo znova skupaj. Naredili smo že nekaj dobrih treningov, kemija v reprezentanci pa je tako kot vedno odlična. Na treningih smo osredotočeni predvsem na našo igro. Nekaj smo že delali na uigravanju in s tem nimamo težav. Pred nami je teden dni v Trstu, kjer bomo pilili detajle. Vsi se dobro zavedamo, kako pomembni tekmi nas čakata v kvalifikacijah in to je opazno na vsakem koraku," je dodal reprezentant Aleksej Nikolić .

"V uvodnih dneh priprav smo s trenerskim štabom na treningih videli tisto, kar je najpomembneje. Vsi igralci so zelo motivirani in pripravljeni na tretji cikel kvalifikacij in verjamem, da maksimalno pripravljeni pričakujemo tekmo s Hrvaško. Spremljamo kaj delajo, imajo novega trenerja od zadnjega cikla. Nekaj o njih tako že vemo. Igrali bodo v drugi postavi kot februarja. Morali bomo predvidevati neke stvari, določene pa že lahko pričakujemo. V tem tednu s pripravami nadaljujemo v Trstu. Verjamem, da nam bo sprememba okolja dobro dela in da se bo ekipa še bolj povezala," je optimističen Sekulić.

Slovenci se bodo 30. junija ob 20.15 uri v Ljubljani pomerili s Hrvaško, nato pa 3. julija za konec prvega dela kvalifikacij ob 17. uri gostovali še v Stockholmu. Vstopnice za košarkarski spektakel v Stožicah so razprodane.

Slovenski reprezentanti so po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko februarja doživeli dva poraza proti finski izbrani vrsti. Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze.

Vse štiri ekipe bodo tako bile hud boj za prva tri mesta na lestvici, ki vodijo v drugi del kvalifikacij. Ta bo na sporedu 25. in 28. avgusta, 10. in 13. novembra ter 24. in 27. februarja 2023. Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023 gostile Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).