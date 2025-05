Nikolić: Ko veš, da si dal vse od sebe, si nimaš česa očitati

Košarkarji Cedevite Olimpije so si v letošnji sezoni lige ABA zagotovili mesto v končnici, a se njihova pot končuje v četrtfinalu. Na odločilni tretji tekmi v Dubaju so morali priznati premoč domači ekipi, ki je slavila z izidom 85:76. Po tekmi je Aleksej Nikolić poudaril, da zgolj nepopustljivost ni bila dovolj za preboj v polfinale.

OGLAS

Ljubljančani so na odločilni tretji tekmi za preboj v polfinale lige ABA klonili proti Dubaju. FOTO: Cedevita Olimpija icon-expand

Ljubljančani so bili edini predstavniki iz spodnjega dela lestvice, ki so v četrtfinalu uspeli izsiliti tretjo tekmo. Prvo srečanje v Dubaju so izgubili šele v dramatični končnici, nato pa z nepopustljivo predstavo v Stožicah izenačili serijo. A v odločilni tretji tekmi so gostitelji pokazali več zbranosti in učinkovitosti, kar jim je prineslo vstopnico za polfinale.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Lahko rečem, da je šlo za pravo borbo – tekma je bila izenačena za obe ekipi. Morda smo bili mi nekoliko preveč nervozni in nikakor nismo uspeli ujeti pravega ritma skozi celotno srečanje. Zdelo se je, da so oni precej dobro nadzorovali potek igre vseh 40 minut. Rad bi jim čestital – zasluženo so si priigrali mesto v polfinalu. A tudi mi si zaslužimo priznanje za nepopustljivost, ki nas je krasila skozi celotno sezono," je po tekmi povedal Aleksej Nikolić.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči