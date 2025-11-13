Svetli način
Košarka

Nikolić: Vsak želi prispevati, to je tisto, kar nas najbolj krasi

Ljubljana, 13. 11. 2025 12.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo pred bučno ljubljansko publiko dosegli novo zmago v evropskem pokalu. Z rezultatom 93:65 (19:13, 23:24, 27:14, 24:14) so znova navdušili gledalce in dokazali, da v letošnji sezoni ciljajo zelo visoko. Trenutno so tretji na lestvici skupine A, pri osmih tekmah pa imajo pet zmag in dva poraza. Aleksej Nikolić je bil po koncu tekme jasen: "Nismo jim dovolili lahkih košev, vsak od nas hoče prispevati svoj delež, ne glede na to, v kakšnem stanju smo in kdo je trenutno na igrišču."

Ljubljančani so v Stožicah znova prikazali dominantno predstavo, blesteli so predvsem v drugem polčasu."Konstantna igra, ni bilo padca. Začeli smo z obrambo, kar je temelj vsake tekme. Oni so zelo ofenzivno talentirani, potentni, na to smo bili pripravljeni. V drugem polčasu je v obrambi res steklo, bili smo zelo agresivni na žogi, nismo dovolili lahkih košev, da bi se razigrali. V napadu pa naša igra z veliko podajami. Mislim, da nas je bilo kar šest z dvomestnim številom točk, tako da super zmaga. Gremo naprej," je po tekmi dejal Aleksej Nikolić.

"Najprej bi rekel, da je prisotna želja, da vsak hoče zapolniti to vrzel. Zavedamo se tega. Tudi poudarek na treningih je na zapiranju in skoku. Še toliko bolj mora obramba funkcionirati kot napad. Mislim, da do zdaj nismo imeli velikih težav. To je to. Moramo biti zelo motivirani za vsako tekmo. Ko nekoga ni, pride drugi na vrsto in da svoj delež," še pojasni.

"Tisto, kar ponavljam že nekaj časa, je, da imamo željo, ne glede na to, v kakšnem stanju smo, kdo igra ali kdo ne igra, nima veze. Vsak hoče dodati nekaj k naši igri, da zapolni morebitne vrzeli. Mislim, da je to tisto, kar nas najbolj krasi," še zaključi optimistično. Zmaje naslednja tekma čaka že v ponedeljek, ko se bodo v okviru regionalne lige pomerili s Crveno zvezdo.

KOŠARKA EUROCUP CEDEVITA OLIMPIJA ALEKSEJ NIKOLIC
Amor Fati
13. 11. 2025 13.12
Spomnim se kako krute besede so imeli košarkarji o Nikoliču, ko je bil nekje nasred svoje košarkarske poti. Govorili so o tem, kako je z njim nemogoče igrati, ker je vse kar zna, voditi žogo skozi polovico. Potem so govorili o tem, kako sploh ne zna zadeti meta za 3, češ, da so se temu posmehovali mnogi njegovi soigralci. Potem so govorili o tem, da z njega ne bo nikoli nič, da ga čaka životarjenje ali v drugi italijanski ali drugi nemški, ali drugi španski ligi. Poba je potreboval samo vrhunskega trenerja, da se je končno zbudil. Samo poglejte ga zdaj. Fantastičen timski igralec.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
13. 11. 2025 12.53
Se vidimo v ponedeljek proti Zvezdi.
ODGOVORI
0 0
