Nikolić: Vsak želi prispevati, to je tisto, kar nas najbolj krasi

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo pred bučno ljubljansko publiko dosegli novo zmago v evropskem pokalu. Z rezultatom 93:65 (19:13, 23:24, 27:14, 24:14) so znova navdušili gledalce in dokazali, da v letošnji sezoni ciljajo zelo visoko. Trenutno so tretji na lestvici skupine A, pri osmih tekmah pa imajo pet zmag in dva poraza. Aleksej Nikolić je bil po koncu tekme jasen: "Nismo jim dovolili lahkih košev, vsak od nas hoče prispevati svoj delež, ne glede na to, v kakšnem stanju smo in kdo je trenutno na igrišču."

Ljubljančani so v Stožicah znova prikazali dominantno predstavo, blesteli so predvsem v drugem polčasu."Konstantna igra, ni bilo padca. Začeli smo z obrambo, kar je temelj vsake tekme. Oni so zelo ofenzivno talentirani, potentni, na to smo bili pripravljeni. V drugem polčasu je v obrambi res steklo, bili smo zelo agresivni na žogi, nismo dovolili lahkih košev, da bi se razigrali. V napadu pa naša igra z veliko podajami. Mislim, da nas je bilo kar šest z dvomestnim številom točk, tako da super zmaga. Gremo naprej," je po tekmi dejal Aleksej Nikolić.

"Najprej bi rekel, da je prisotna želja, da vsak hoče zapolniti to vrzel. Zavedamo se tega. Tudi poudarek na treningih je na zapiranju in skoku. Še toliko bolj mora obramba funkcionirati kot napad. Mislim, da do zdaj nismo imeli velikih težav. To je to. Moramo biti zelo motivirani za vsako tekmo. Ko nekoga ni, pride drugi na vrsto in da svoj delež," še pojasni.

"Tisto, kar ponavljam že nekaj časa, je, da imamo željo, ne glede na to, v kakšnem stanju smo, kdo igra ali kdo ne igra, nima veze. Vsak hoče dodati nekaj k naši igri, da zapolni morebitne vrzeli. Mislim, da je to tisto, kar nas najbolj krasi," še zaključi optimistično. Zmaje naslednja tekma čaka že v ponedeljek, ko se bodo v okviru regionalne lige pomerili s Crveno zvezdo.