Slovenske košarkarice bodo v Nišu imele tudi glasno podporo

Slovenske košarkarice imajo le še en dan do začetka evropskega prvenstva. V sredo so jih po treningu v Nišu toplo presenetili Slovenci iz Niša, ki so obljubili glasno spodbudo na vseh tekmah, v četrtek (prenos ob 15.50 na Kanalu A in VOYO) se bodo lahko že dokazali na tekmi z Madžarkami.

