Košarka

'Nismo pričakovali, da bomo v vodstvu od prve do zadnje minute'

Ljubljana, 14. 01. 2026 11.20 pred 31 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Zvezdan Mitrović

Košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije so v Klaipedi na obračunu 14. kroga rednega dela Evropskega pokala zabeležili pomembno zmago nad Neptunasom (104:85). Zmaji so do uspeha prišli po borbeni predstavi in si priigrali dragoceno zmago v boju za končnico. Ljubljančani so se Litovcem z obrestmi oddolžili za poraz v Stožicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmaga v Litvi je dodatno utrdila položaj Ljubljančanov na lestvici skupine A, kjer imajo trenutno devet zmag, do konca rednega dela sezone pa bodo odigrali še štiri tekme, od tega tri v gosteh. Po številu zmag je Cedevita Olimpija ponovno poravnana z Bahčešehirjem, ki je doživel poraz na obračunu z Manreso. Obenem so se Ljubljančani svojim tekmecem iz Klaipede oddolžili za poraz na prvi medsebojni tekmi. 

Preberi še Košarkarski zmaji z zmago v Litvi naredili velik korak h končnici

"Zelo pomembna zmaga v gosteh po vodstvu od prve minute igre, katerega pred samo tekmo nismo pričakovali. Bili smo skoncentrirani na svojo obrambo, ki je bila na začetku fantastična. A takega nasprotnika ni lahko držati na dvomestni razliki. Vsi vemo, da ponavadi dosegajo čez devetdeset točk na tekmo. Tudi v napadu smo bili dobri, vpisali veliko število asistenc in skokov. Igrali smo res lepo igro, kvaliteta pa nam je prinesla zmago," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Zvezdan Mitrović

Zvezdan Mitrović in Jaka Blažič
Zvezdan Mitrović in Jaka Blažič
FOTO: Eurocup

Zmaje že prihodnji torek v Hali Tivoli čaka nova pomembna tekma v boju za mesta v končnici, ko se bodo pomerili z romunskim Clujem. Gre za neposrednega tekmeca v boju za napredovanje. Ekipa pa bo pred domačimi navijači lovila novo zmago, s katero bi naredila pomemben korak proti izpolnitvi ciljev v Evropskem pokalu. 

Preberi še Sekulić na slovenski klopi še (najmanj) naslednji dve leti

"Zavedali smo se, kako zelo pomembna je zmaga za uvrstitev v končnico Evropskega pokala. Z dobro obrambo, še posebej na začetku tekme, nam je uspelo tekmeca prisiliti v napake, ki so nam prinesle nadzor nad tekmo in zasluženo zmago," pa je povedal kapetan zeleno-belih iz slovenske prestolnice Jaka Blažič

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo pomembna zmaga, ki nas vrača na zmagovalne tirnice. Pripravljeni smo bili na zahtevno tekmo, zato smo vanjo vstopili agresivno. Želeli smo jim vrniti po domačem porazu. Neptunas je napadalno zelo talentirana ekipa, zato smo morali odgovoriti z močno obrambo, ki nam je prinesla prednost in samozavest v naših napadalnih akcijah," je zaključil MVP tekme David Škara

David Škara
David Škara
FOTO: Aljoša Kravanja

Cedevito Olimpijo v soboto ob 20.00 v Areni Stožice čaka derbi regionalne lige proti Budućnosti VOLI, na katerem se bodo Ljubljančani skušali vrniti na zmagovalne tirnice in obenem poravnati račune za poraz v Podgorici. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka cedevita olimpija evropski pokal

