Niti 41 točk Jokića ni bilo dovolj za zmago Denverja

Naslednji dve tekmi finala bosta na Floridi, elan pa je na strani Vročice, ki je v končnico vstopila kot osma nosilka vzhodne konference in po vrsti izločila vse favorizirane ekipe doslej.

Na drugi strani je to prvi domači poraz Zlatih zrn v končnici to sezono in obenem prvi po 30. marcu. Prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić je blestel z 41 točkami in 11 skoki, vendar tudi nova izjemna predstava Srba ni bila dovolj za domačo zmago, saj so gosti v zadnji četrtini nadoknadili osem točk zaostanka.