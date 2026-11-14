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'Niti branilec niti poškodba ne moreta ustaviti Dončića'

Los Angeles, 14. 11. 2026 12.08 pred 48 minutami 2 min branja 2

Avtor:
S.V.
Luka Dončić

Luka Dončić ostaja prvi na tedenski lestvici kandidatov za najboljšega posameznika rednega dela lige NBA. Slovenski zvezdnik ob izjemnih osebnih številkah Lakersom pomaga tudi do zmag. Moštvo iz Los Angelesa ima po 13 tekmah 11 zmag, sam pa je s povprečjem 38,6 točke najboljši strelec lige.

Kia MVP Ladder je tedenski pregled kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA. Na uradni spletni strani lige ga med sezono objavljajo vsak petek, pripravlja pa ga dolgoletni košarkarski novinar Shaun Powell. Gre za avtorsko oceno, ločeno od uradnega glasovanja predstavnikov medijev o prejemniku priznanja.

Dončiću na drugem mestu sledi Victor Wembanyama iz San Antonio Spurs, tretji pa je Jayson Tatum iz Boston Celtics. Slovenski as dosega povprečno 40,7 točke. Ob strelskem izkupičku v sezoni zbira še 7,5 skoka in 7,6 podaje na tekmo. Lakersi so dobili zadnjih sedem tekem.

Kako težko ga je ustaviti, je občutil Portland. Dončić mu je ob zmagi s 124:118 nasul 53 točk ter dodal po pet skokov in podaj. V tretji četrtini je sam dosegel 20 točk, celotno moštvo Trail Blazers pa le 15. To je bila že njegova druga tekma v tej sezoni z več kot 50 točkami, potem ko jih je Utahu natresel 52.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Ob tem se je znova znašel v družbi največjih imen v zgodovini Lakersov. S četrto zaporedno tekmo z najmanj 40 točkami je postal prvi član moštva s takšnim nizom po Kobeju Bryantu leta 2012. V dresu jezernikov sta pred njima to dosegla le še George Mikan in Elgin Baylor.

Izjemnost njegovega začetka sezone pokaže tudi primerjava s celotno zgodovino lige. Po devetih nastopih je imel povprečje 40,1 točke. Liga NBA je takrat izpostavila, da je bil ob takšnem strelskem tempu po prvih devetih tekmah sezone pred njim le Wilt Chamberlain, in sicer v letih 1961 in 1962.

Zadnja zmaga v Milwaukeeju je sicer prinesla nekaj skrbi. Dončić si je v zaključku tekme po pristanku na stopalo Kyla Kuzme poškodoval desni gleženj in predčasno odšel v slačilnico. "V redu sem. Malo boli, ampak bom v redu," je po tekmi pomiril zaskrbljene navijače.

Za spodbudne informacije je nato poskrbel tudi trener JJ Redick, ki pričakuje, da bo Dončić na voljo za nedeljsko gostovanje pri Phoenix Suns, ko bodo Lakersi lovili osmo zaporedno zmago.

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Watcherman
14. 11. 2026 12.31
Nej,nej mu biti fauš.
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Amor Fati
14. 11. 2026 12.25
Samo ena resnejša poškodba pa je Luka lahko že jutrišnji dan ob košarkarsko kariero. Samo poglejte Vlatkota. Imel je vse pred seboj, lepo kariero, sedaj pa verjetno moli samemu Bogu, da bo lahko zaigral brez da bi se poškodoval. Takšni članki, z nekimi brezveznimi superlativi, se lahko hitro vrnejo nazaj kot bumerang. Luka je dober, ampak se veliko preveč forsira v napadu. Takšna igra prav kliče poškodbo na prav vsaki tekmi.
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