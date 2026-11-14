'Niti branilec niti poškodba ne moreta ustaviti Dončića'

Kia MVP Ladder je tedenski pregled kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA. Na uradni spletni strani lige ga med sezono objavljajo vsak petek, pripravlja pa ga dolgoletni košarkarski novinar Shaun Powell. Gre za avtorsko oceno, ločeno od uradnega glasovanja predstavnikov medijev o prejemniku priznanja.
Dončiću na drugem mestu sledi Victor Wembanyama iz San Antonio Spurs, tretji pa je Jayson Tatum iz Boston Celtics. Slovenski as dosega povprečno 40,7 točke. Ob strelskem izkupičku v sezoni zbira še 7,5 skoka in 7,6 podaje na tekmo. Lakersi so dobili zadnjih sedem tekem.
Kako težko ga je ustaviti, je občutil Portland. Dončić mu je ob zmagi s 124:118 nasul 53 točk ter dodal po pet skokov in podaj. V tretji četrtini je sam dosegel 20 točk, celotno moštvo Trail Blazers pa le 15. To je bila že njegova druga tekma v tej sezoni z več kot 50 točkami, potem ko jih je Utahu natresel 52.
Ob tem se je znova znašel v družbi največjih imen v zgodovini Lakersov. S četrto zaporedno tekmo z najmanj 40 točkami je postal prvi član moštva s takšnim nizom po Kobeju Bryantu leta 2012. V dresu jezernikov sta pred njima to dosegla le še George Mikan in Elgin Baylor.
Izjemnost njegovega začetka sezone pokaže tudi primerjava s celotno zgodovino lige. Po devetih nastopih je imel povprečje 40,1 točke. Liga NBA je takrat izpostavila, da je bil ob takšnem strelskem tempu po prvih devetih tekmah sezone pred njim le Wilt Chamberlain, in sicer v letih 1961 in 1962.
Zadnja zmaga v Milwaukeeju je sicer prinesla nekaj skrbi. Dončić si je v zaključku tekme po pristanku na stopalo Kyla Kuzme poškodoval desni gleženj in predčasno odšel v slačilnico. "V redu sem. Malo boli, ampak bom v redu," je po tekmi pomiril zaskrbljene navijače.
Za spodbudne informacije je nato poskrbel tudi trener JJ Redick, ki pričakuje, da bo Dončić na voljo za nedeljsko gostovanje pri Phoenix Suns, ko bodo Lakersi lovili osmo zaporedno zmago.
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