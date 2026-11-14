'Niti branilec niti poškodba ne moreta ustaviti Dončića'

Kia MVP Ladder je tedenski pregled kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA. Na uradni spletni strani lige ga med sezono objavljajo vsak petek, pripravlja pa ga dolgoletni košarkarski novinar Shaun Powell. Gre za avtorsko oceno, ločeno od uradnega glasovanja predstavnikov medijev o prejemniku priznanja.

Dončiću na drugem mestu sledi Victor Wembanyama iz San Antonio Spurs, tretji pa je Jayson Tatum iz Boston Celtics. Slovenski as dosega povprečno 40,7 točke. Ob strelskem izkupičku v sezoni zbira še 7,5 skoka in 7,6 podaje na tekmo. Lakersi so dobili zadnjih sedem tekem.

Kako težko ga je ustaviti, je občutil Portland. Dončić mu je ob zmagi s 124:118 nasul 53 točk ter dodal po pet skokov in podaj. V tretji četrtini je sam dosegel 20 točk, celotno moštvo Trail Blazers pa le 15. To je bila že njegova druga tekma v tej sezoni z več kot 50 točkami, potem ko jih je Utahu natresel 52.