Niti (neverjetnih) 45 točk Dončića ni bilo dovolj za zmago proti Phoenixu

Košarkarji Phoenixa so na prvi tekmi drugega kroga končnice v najmočnejši košarkarski ligi na svetu na domačem parketu premagali moštvo Dallas Mavericks s 121:114 in tako povedli v seriji z 1:0. Novo fantastično predstavo je uprizoril slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić, ki je v dobrih 44 minutah igre dosegel 45 točk, ob tem pa zbral še 12 skokov in osem podaj.

Več sledi! icon-expand Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je na prvi tekmi drugega kroga končnice lige NBA prikazal izjemno predstavo (45 točk), toda to ni bilo dovolj za odlično zasedbo Phoenixa, ki je slavila s 121:114. FOTO: AP Liga NBA, končnica, drugi krog, izidi:

- vzhod: Miami Heat - Philadelphia 76ers 106:102

(Miami v zmagah vodi z 1:0);



- zahod: Phoenix Suns - Dallas Mavericks 121:114

(Luka Dončić: 45 točk, 12 skokov, 8 podaj za Dallas; Phoenix v zmagah vodi z 1:0); * Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.