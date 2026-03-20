Ob zmagi Lakersov nad vročico iz Miamija s 134:126 je slovenski košarkarski as Luka Dončić prispeval neverjetnih 60 točk in imel ob tem izjemen met iz igre (18/30) kot tudi met za tri točke (9/17). Če k temu dodamo še statistični podatek o petih ukradenih žogah, je bil nov večer slovenskega poeta pod ameriškimi košarkarskimi obroči vnovič fantastičen.

"Niti sam ne vem, kako mi je uspelo doseči toliko točk, saj sem bil pred tekmo zelo utrujen. Za nami je bilo zahtevno gostovanje v Houstonu, kar se je poznalo v naši igri predvsem v prvem polčasu. V nadaljevanju pa smo dokazali, da smo ekipa iz pravega testa," je po novi predstavi za košarkarske učbenike dejal prvo ime Lakersov Luka Dončić.