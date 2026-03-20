Ob zmagi Lakersov nad vročico iz Miamija s 134:126 je slovenski košarkarski as Luka Dončić prispeval neverjetnih 60 točk in imel ob tem izjemen met iz igre (18/30) kot tudi met za tri točke (9/17). Če k temu dodamo še statistični podatek o petih ukradenih žogah, je bil nov večer slovenskega poeta pod ameriškimi košarkarskimi obroči vnovič fantastičen.
"Niti sam ne vem, kako mi je uspelo doseči toliko točk, saj sem bil pred tekmo zelo utrujen. Za nami je bilo zahtevno gostovanje v Houstonu, kar se je poznalo v naši igri predvsem v prvem polčasu. V nadaljevanju pa smo dokazali, da smo ekipa iz pravega testa," je po novi predstavi za košarkarske učbenike dejal prvo ime Lakersov Luka Dončić.
"Zavedamo se, da v prvem polčasu nismo igrali dobro. Dolgo časa smo se mučili in iskali naš ritem, a se nato v drugem delu igre vrnili in dosegli veliko zmago proti zelo kakovostnemu tekmecu. Naš trenerski štab je znova opravil odlično delo," je nadaljeval 27-letni slovenski reprezentančni kapetan.
"Naš niz zmag je zares izjemen. Na tokratni tekmi smo se kljub veliki izčrpanosti borili, kar veliko pove o značaju ekipe. Na zadnjih tekmah mi je stekel met z razdalje, vseskozi skušam vršiti pritisk na tekmečev koš, a tudi svoje naloge v obrambi dobro opravljam. Upam, da bomo nadaljevali v tem slogu," je še dodal Dončić, ki je prvi jezernik po legendarnemu Kobeju Bryantu, ki mu je na eni tekmi uspelo doseči 60 ali več točk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.