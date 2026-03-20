Košarka

'Niti sam ne vem, kako mi je uspelo doseči toliko točk'

Miami, 20. 03. 2026 08.29 pred 39 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić nadaljuje z izjemnimi igrami pod ameriškimi obroči. Potem ko je v dveh zaporednih nočeh s soigralci in svojimi novimi točkovnimi presežki nadigral neposrednega rivala za visoka mesta v zahodni konferenci Houston Rocketse, je v noči na petek z novo briljantno predstavo utišal še Kaseya Center v Miamiju.

Ob zmagi Lakersov nad vročico iz Miamija s 134:126 je slovenski košarkarski as Luka Dončić prispeval neverjetnih 60 točk in imel ob tem izjemen met iz igre (18/30) kot tudi met za tri točke (9/17). Če k temu dodamo še statistični podatek o petih ukradenih žogah, je bil nov večer slovenskega poeta pod ameriškimi košarkarskimi obroči vnovič fantastičen.

"Niti sam ne vem, kako mi je uspelo doseči toliko točk, saj sem bil pred tekmo zelo utrujen. Za nami je bilo zahtevno gostovanje v Houstonu, kar se je poznalo v naši igri predvsem v prvem polčasu. V nadaljevanju pa smo dokazali, da smo ekipa iz pravega testa," je po novi predstavi za košarkarske učbenike dejal prvo ime Lakersov Luka Dončić.

"Zavedamo se, da v prvem polčasu nismo igrali dobro. Dolgo časa smo se mučili in iskali naš ritem, a se nato v drugem delu igre vrnili in dosegli veliko zmago proti zelo kakovostnemu tekmecu. Naš trenerski štab je znova opravil odlično delo," je nadaljeval 27-letni slovenski reprezentančni kapetan.

"Naš niz zmag je zares izjemen. Na tokratni tekmi smo se kljub veliki izčrpanosti borili, kar veliko pove o značaju ekipe. Na zadnjih tekmah mi je stekel met z razdalje, vseskozi skušam vršiti pritisk na tekmečev koš, a tudi svoje naloge v obrambi dobro opravljam. Upam, da bomo nadaljevali v tem slogu," je še dodal Dončić, ki je prvi jezernik po legendarnemu Kobeju Bryantu, ki mu je na eni tekmi uspelo doseči 60 ali več točk.

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić miami heat

Kopitar ob porazu kraljev do novega gola

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Deep1
20. 03. 2026 09.37
“Točke padajo, čevapi gorijo 🔥”
Deep1
20. 03. 2026 09.34
“Ne sprašuj mene, vprašaj čevape” 😆😂
Žrtev
20. 03. 2026 09.31
To se z lahkoto pojasni. Moški se je znebil velike uteži, ki jo je nosil s seboj in ga je vsak dan vlekla dol. Nova ženska je sproščena, naredi vse, kar si želi, si ne zmišljuje problemov, vsaj zaenkrat še ne, dokler je zveza sveža, čez nekaj časa pa bo začela, kot vsaka, ker nikoli ni dovolj. Tako, kot je že prva ženska Eva rekla, ko je bila v raju in je bilo vsega v izobilju in je vseeno našla problem: "Ni dovolj"
Wolfman
20. 03. 2026 09.28
Dražen Petrovič je nametal 112 točk proti Olimpiji, pa je igral 40 minut, Luka pa 48 minut za koliko, 60 pik!
Amor Fati
20. 03. 2026 09.22
Slaba obramba.
