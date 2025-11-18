Nemoč Slovenk na Nizozemskem

Slovenija na prvih treh tekmah zaradi poškodbe ni mogla računati na svojo najboljšo igralko, Američanko Jessico Shepard, a če Eva Lisec, Tjaša Turnšek, Ajša Sivka in preostale Slovenke tega na prvih dveh dvobojih niso prav občutile, je bila tokrat razlika v višini pod obročema eden od ključnih faktorjev.

Najboljša nizozemska igralka Emesa Hof (29 točk) je bila že v prvem polčasu jeziček na tehtnici, ko so se v nadaljevanju razigrale še druge nizozemske igralke, pa je tekma nemotiviranim Slovenkam hitro spolzela iz rok. Nizozemska je drugi polčas začela z delnim izidom 15:3, na začetku zadnje četrtine pa je imela že 20 točk naskoka. Z dvajsetimi točkami sta bili najboljši strelki Slovenije Eva Lisec (met iz igre 8:16) in Zala Friškovec (trojke 3:9), 15 točk pa jih je dodala Teja Oblak (6 podaj).