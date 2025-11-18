Svetli način
Košarka

Nemoč Slovenk na Nizozemskem

Amsterdam, 18. 11. 2025 21.23 | Posodobljeno pred 41 minutami

M.J. , STA
Ženska košarkarska reprezentanca Slovenije je odigrala tretjo tekmo v kvalifikacijah za EP 2027. Po gladkih zmagah proti Latvijkam in Estonkam so se Slovenke na gostovanju udarile še z Nizozemkami. Gostiteljice so bile vso tekmo boljše in prepričljivo slavile (86:76). Varovanke novega selektorja Slovenije Davida Gasparja so bile brez pravih možnosti za uspeh, saj so jih gostiteljice nadigrale z agresivnostjo in željo po zmagi. Slovenija bo kvalifikacije nadaljevala marca 2026.

David Gaspar
David Gaspar FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija na prvih treh tekmah zaradi poškodbe ni mogla računati na svojo najboljšo igralko, Američanko Jessico Shepard, a če Eva Lisec, Tjaša Turnšek, Ajša Sivka in preostale Slovenke tega na prvih dveh dvobojih niso prav občutile, je bila tokrat razlika v višini pod obročema eden od ključnih faktorjev.

Najboljša nizozemska igralka Emesa Hof (29 točk) je bila že v prvem polčasu jeziček na tehtnici, ko so se v nadaljevanju razigrale še druge nizozemske igralke, pa je tekma nemotiviranim Slovenkam hitro spolzela iz rok. Nizozemska je drugi polčas začela z delnim izidom 15:3, na začetku zadnje četrtine pa je imela že 20 točk naskoka. Z dvajsetimi točkami sta bili najboljši strelki Slovenije Eva Lisec (met iz igre 8:16) in Zala Friškovec (trojke 3:9), 15 točk pa jih je dodala Teja Oblak (6 podaj).

Nizozemska vs Slovenija
Nizozemska vs Slovenija FOTO: Sofascore.com

Slovenija bo kvalifikacije nadaljevala marca 2026, ko jo čakajo povratne tekme z Latvijo, Estonijo in Nizozemsko, zares pa se bo boj za šesti zaporedni nastop na evropskih prvenstvih verjetno začel čez dvanajst mesecev, ko se bodo v drugem delu kvalifikacije pridružile najboljše evropske reprezentance.

Izid, kvalifikacije za EP, 3. krog:
Nizozemska - Slovenija 86:76 (21:19, 21:19, 25:13, 19:25)

