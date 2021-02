Čančarju 'drobtinice' ob porazu Denverja

LeBron James je vpisal svoj še drugi trojni dvojček po začetku sezone ter 96. v karieri. Jezerniki, aktualni prvaki lige NBA, pa so z razmerjem 17-6 v zmagah na drugem mestu razpredelnice izenačeni z mestnim tekmecem Clippers in imajo le en poraz več od vodilnega Utaha Jazz (17-5), ki je premagal zasedbo Atlante Hawks s 112:91. Za ljubitelje statistike je LeBron vpisal svojo 800. tekmo z vsaj 25 doseženimi točkami, kar je največ v zgodovini lige NBA. Philadelphia 76ers je na domačem parketu morala priznati premoč ekipi Portland Trail Blazers s 105:121. Portland je slavil kljub zgolj devetim razpoložljivim igralcem ter kljub razpoloženemu nosilcu igre Philadelphie Joelu Embiidu, ki je dosegel 37 točk. Tudi košarkarji Memphis Grizzlies so izgubili proti Houston Rockets s 103:115. Bolj kot košarkarski boji pod obročema odmeva izjava, ki jo je dal James, ki je vodilne može lige NBA okrcal, da želijo na vsak način, kljub pandemiji covida-19, spraviti pod streho nepomembno ekshibicijsko tekmo vseh zvezd All-Star, s čimer so igralci dobili krepko zaušnico. "Letos nimam nič energije in nič navdušenja za tekmo vseh zvezd," je dejal James v četrtek zvečer po zmagi Los Angeles Lakers proti Denver Nuggets. "Nisem zadovoljen s tem. Če bom izbran, bom tam samo fizično, ne pa tudi z glavo." Revialna tekma zvezdnikov ameriške profesionalne košarke bo, kot vse kaže, 7. marca v Atlanti. Lanska v Indianapolisu je bila odpovedana zaradi prevelikega tveganja za okužbe z novim koronavirusom. "To je precej grda klofuta. Še vedno se spopadamo s pandemijo in celo ligo bomo pripeljali v eno mesto, kjer bo težko zagotoviti varnost," je dodal.

Izidi:

Atlanta Hawks - Utah Jazz 91:112

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 116:147

(Luka Dončić: 27 točk, 6 skokov, 6 podaj v 32 minutah za Dallas)

Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers 105:121

Memphis Grizzlies - Houston Rockets 103:115

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 114:93

(Vlatko Čančar: 1 skok v 3 minutah igre za Denver.