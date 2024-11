Noč na ponedeljek prinaša vroč obračun v ligi NBA: Jokić proti Dončiću

Denver Nuggets Nikole Jokića bodo Maverickse v svoji dvorani pričakali po nizu štirih domačih zmag. Prepričljivo so ugnali Utah Jazz, nekoliko tesneje so zmago slavili proti Toronto Raptorsem in Oklahomi, brez težav pa so premagali tudi Miami Heat. Skupno so dosedaj zbrali šest zmag in tri poraze ter tako zasedajo 5. mesto zahodne konference.

Dallas je medtem sezono začel nekoliko slabše. Na devetih tekmah so v ekipi Luke Dončića vknjižili pet zmag in štiri poraze, zadnjega proti Phoenix Sunsom, ki so jih premagali že dvakrat, klonili so še proti Indiani in Houstonu. Porazili pa so San Antonio, Utah, volkove iz Minnesote, Orlando in Chicago Bulls.