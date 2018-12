Nocioni v Realu delil nasvete Dončiću: Luka me je vedno poslušal

"Veliko sem govoril z Luko. Kazal sem mu videe, govoril sem mu stvari, dajal sem mu nasvete. Stvari, ki bi mu koristile. In on me je vedno poslušal. Veliko je odvisno od načina, kako komuniciraš s fanti. Če boš do njih govoril z odnosom, kot da si njihov lastnik, te ne bodo poslušali. Prilagoditi se jim moraš," je v biografiji, ki jo je napisal Fabian Garcia, dejal zdaj že upokojeni Andres Nocioni.