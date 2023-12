Nocoj na Kanalu A: Dvoboj Clippers - Warriors

Nocoj nas na Kanalu A in VOYO čaka košarkarski spektakel, ki ga bosta zrežirala Golden State Warriors in LA Clippers. Na zadnji tekmi četrtkovega večera, ko sta se ekipi že pomerili v San Franciscu, so bili uspešnejši domači, ki so tekmo dobili z rezultatom 120:114, pri čemer je prvi zvezdnik bojevnikov, Stephen Curry, k zmagi prispeval 26 točk, sedem skokov in osem asistenc. Uspešen je bil tudi Klay Thompson, ki je zabeležil 22 točk in šest skokov, Draymond Green pa je dosegel 13 točk, pet skokov in ravno toliko asistenc.

"Zdelo se je, kot da ga je igra nagradila, ker se je tako boril in ni kazal nikakršnih skrbi. Nadaljeval je z meti in žoga se je nekako odbijala k njemu," je o Thompsonu dejal trener Steve Kerr. "To je Klay, takšen igralec, ki ga resnično pričakujem do konca leta."