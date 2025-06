Nogometaš Zvezde Partizanovega Obradovića označil za največjega hinavca

Košarkarji beograjskega Partizana so v finalu lige ABA s 3:1 premagali črnogorsko Budućnost in se veselili osmega naslova prvakov. Po izjavah trenerja črno-belih Željka Obradovića je sledila ostra reakcija nogometaša Crvene zvezde Nemanje Radonjića, ki je v komentarju na Instagramu o Obradoviću zapisal: "Največji hinavec!"

Željko Obradović je po zmagi na četrti, odločilni tekmi finala lige ABA pohvalil organizatorje regionalne lige. "Veseli me, da je liga ABA dokazala, da se lahko igra brez kakšnih težav. Prvič po ne vem koliko letih ni bilo ekscesov. To bi moral biti zgled za košarko in 'fair-play'. Za to se zahvaljujem tudi našim prijateljem iz Budućnosti."

Ob tem velja omeniti, da se letos prvič po treh letih v finalu nista srečala večna beograjska rivala, Partizan in Crvena zvezda, kar je seveda nekoliko omililo celotno situacijo. Črno-bele pred koncem sezone čaka še domače prvenstvo - sprva v polfinalu FMP, v primeru dveh zmag pa nato v finalu še zmagovalec drugega finalnega para med Crveno zvezdo in Spartakom iz Subotice. Domačega tekmovanja se je dotaknil tudi Obradović, ki zaradi kazni ne bo mogel voditi svoje ekipe.

Željko Obradović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Od prvega dne moje vrnitve v Partizan sem vztrajal pri pošteni igri, odzval sem se na prve žalitve in vedno se bom. Nisem človek, ki bi lahko spremenil svet. Nekateri ljudje imajo takšen pristop, kot ga imajo. O KLS (op.p. srbska košarkarska liga) ne morem govoriti, o tem nisem res razmišljal," je svoje misli načel Obradović. Nato pa ostro nadaljeval: "Vemo, kaj se je zgodilo lani, mislim, da je to škandal brez primere. Rekli so mi, da se bo tekma nadaljevala naslednji dan, to sem povedal igralcem, poslal sem jih domov. Po uri in pol so rekli, da se bo nadaljevala še isti večer, moji igralci so bili že doma, kako naj jih spravim nazaj. Tukaj, v takšni ligi ... Bog ne daj, da bi kdaj sedel na klopi in vodil ekipo Partizana, ob ljudeh, ki vodijo to ligo."

Nemanja Radonjić FOTO: AP icon-expand

Po izjavah trenerja Obradovića je sledila močna reakcija nogometaša Crvene zvezde Nemanje Radonjića, ki (pre)pogosto slovi po dogodkih izven terena, namesto s predstavami na igrišču. Radonjić je v komentarju na eni od objav na Instagramu, kjer je bil objavlejn posnetek Obradovićeve izjave po tekmi, zapisal: "Največji hinavec!"

To je seveda razburilo navijače Partizana, zato se "debata" tu ni ustavila. Navijači črno-belih so Radionjića žalili, tudi on pa je vztrajal pri svojem, ob čimer je postregel z novim sporočilom za Partizanovega stratega. "Čas je, da tudi "največji" nekaj osvojijo," je zapisal, skupaj s številnimi emotikoni, ki jočejo od smeha.

Krilni napadalec Crvene zvezde je že pred kratkim na Instagramu objavil objavo, ki je pritegnila veliko pozornosti. Šlo je za Radonjićev odgovor selektorju Draganu Stojkoviću – Piksiju po njegovi izjavi, da igralec Crvene zvezde uničuje sebe, klub in reprezentanco.

Selektor Srbije Dragan Stojković - Piksi FOTO: Uefa icon-expand

"Radonjić uničuje samega sebe, uničuje Crveno zvezdo, uničuje reprezentanco. To je njegov problem in vi mi želite povedati, da si zasluži biti v reprezentanci? Je tukaj kdo nor?" je bil z novinarji iskren srbski selektor pred dvobojema z Albanijo in Andoro.

Radonjić je na to odgovoril z dvema fotografijama – na eni slavi zadetek s prstom na ušesu, na drugi pa se bohoti transparent, ki so ga Zvezdini navijači pred nekaj leti posvetili Piksiju.