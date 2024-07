Začetek obračuna s Hrvati ni obetaven

V ponedeljek so slovenski nogometaši v Frankfurtu Evropi in svetu pokazali česa so sposobni slovenski športniki. Poraz proti Portugalcem je zaprl eno poglavje, v torek pa Luka Dončić in druščina odpirajo novo poglavje v uspešni zgodbi slovenskega športa. V grškem Pireju se bo slovenska košarkarska reprezentanca na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre soočila s sosedi Hrvati. Večerna tekma bo najverjetneje odločala o tem, kdo bo iz skupine v kateri so poleg Hrvatov in Slovencev tudi Novozelandci, napredoval v polfinale turnirja.