Nor met Dončića, ki je navdušil 41-letnega 'kralja': Z razlogom je Luka Magic

LeBron James po štirih naslovih prvaka, več kot 20 letih v najmočnejši ligi na svetu in neštetih tekmah še vedno uživa v igri, ki jo ima najraje na svetu. S svojim nepopustljivim pristopom na treningih in tekmah svojim soigralcem vsak dan dokazuje, da je vse mogoče in tekma proti New Orleansu ni izjema. Kljub svojemu statusu enega najboljših košarkarjev vseh časov se je pripravljen prilagoditi nasprotnikom in soigralcem, predvsem pa željam strokovnega štaba. "Najbolj pomembno je, kako želijo JJ Redick in njegov strokovni štab pristopiti vsaki tekmi. Jaz svoj pristop vsakič prilagodim njim. Nimam lukenj v svoji igri, vedno se prilagodim zato, da bo moštvo boljše. Še posebej, ko nama manjkata dva člana prve peterke Rui (Hachimura) in Austin (Reaves). Ne glede na okoliščine moram jaz poskrbeti za akcije, ki nam bodo pomagale zmagovati," je svoj pristop opisal James.

Celotna liga je mlajša od njega, zato se zaveda, da mu ni ostalo veliko dni v najmočnejši ligi na svetu. "Zdaj košarko bolj cenim iz dneva v dan. Ko si star 20 ali 25 let, se zavedaš, da boš igral tudi naslednje leto in leto po tem. Nikoli mi ni bilo samoumevno igrati v ligi NBA, ampak pri 41 letih starosti cenim, da sem sposoben pomagati svojemu moštvu zmagovati," je dejal po tekmi, na kateri je zabeležil 30 točk, 8 asistenc in 8 skokov, zadel pa je 10 od 19 metov iz igre.

Luka in JJ polna hvale na račun Jamesa

Lakersi so v zadnjo četrtino vstopili s sedmimi točkami zaostanka, James pa je v zadnjih 12 minutah igre vpisal kar 10 točk. "Izjemen je bil. Na začetku zadnje četrtine je prevzel vajeti igre v svoje roke in nas povedel nazaj v vodstvo. Rad imam to, kar trenutno vidim med Luko in LeBronom. Zabavno je gledati sinergijo med njima," je 41-letnika pohvalil njegov mlajši trener JJ Redick.

LeBron James pri 41-letih starosti blesti

"Noro je. Jaz bom pri 41 verjetno šepal. Neverjetno je to vsak dan spremljati. Naravnost neverjeten je. Pomaga meni in ostalim. Neverjetno učinkovit je pri metu iz igre. To je LeBron, on lahko naredi karkoli želi. Res ga cenim. Ko sva skupaj na igrišču, sva iz tekme v tekmo vse boljša. Vse bolj razumeva, kaj vsak od naju potrebuje. Tudi najina komunikacija je vse boljša," je po novi odlični predstavi svojega idola pohvalil Dončić.

Težave s poškodbami

Lakersi so se v New Orleans odpravili brez poškodovanih standardnih članov prve peterke Ruija Hachimure in Austina Reavesa. Na začetku sezone je bil odsoten tudi LeBron zaradi težav z išiasom. Zato je toliko bolj pomembno, da se z Luko Dončićem čim prej uigrata. "Pred sezono sem upal, da bomo Luka, Austin in jaz lahko skupaj opravili celotno pripravljalno obdobje. A ni nam uspelo nadaljevati po koncu prejšnje sezone zaradi moje poškodbe. Zdaj, ko sem se vrnil, pa se je poškodoval AR. Poskušamo prebroditi težko obdobje s tistimi igralci, ki jih imamo. Zagotovo pa se začne z menoj in Luko. Oba morava poskrbeti, da so najini soigralci na pravih mestih," je o svoji vlogi in vlogi Slovenca dejal James.

Vse se vrti okoli Luke Dončića

Luka Dončić je tekmo, prav tako kot LeBron, končal s 30 točkami, dodal jim je dva skoka in 10 asistenc. Nekdanji član Clevelanda in Miamija se kljub svojem statusu zaveda, da ni več prvi zvezdnik moštva. "Luka je 27 let star in vodja te franšize. Njemu se ni treba prilagajati soigralcem, mi se moramo prilagoditi njemu in ugotoviti, kaj moramo storiti. To poskušamo storiti in izkoristiti njegove pick'n'rolle, izjemne mete, poleg tega pa kljub pozornosti dveh ali treh nasprotnikov na njem moramo ostali ugotoviti, kje moramo biti. Mislim, da ljudje ne gledajo dovolj košarke, saj se jaz zlahka prilagodim," je o statusu evropskega soigralca skromno dejal košarkar iz Clevelanda.

Nov neverjeten met Luke

Okoli dve minuti pred koncem je imel Dončić pri izidu 102:96 žogo v svoji posesti v navidez nemogočem položaju. Nato je znova dokazal, da je vse mogoče, ko ima on žogo v svojih rokah. "Ravno šalila sva se, da sva oba vedela, da bo zadel ta met. On pa je dejal, da trenutno preprosto ne more zadeti normalnega meta. Pri njem mi je všeč, da je vedno kritičen do samega sebe. Danes je imel 30 točk in 10 asistenc, metal je 50-odstotno iz igre in še vedno ni zadovoljen s svojo igro. Takšen je," je miselnost svojega varovanca pohvalil trener Redick.

