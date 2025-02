Nor prestopni rok tudi za Schröderja: v 24 urah menjal štiri ekipe

OGLAS

Denis Schröder je sezono začel pri Brooklyn Nets, nato je decembra prestopil k Golden State Warriors, ti so ga ob prestopu Jimmyja Butlerja poslali k Miami Heat, od tam je bil napoten v Utah Jazz, oni pa so ga preusmerili k Detroit Pistons, s katerimi je v petek tudi podpisal petletno pogodbo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nemški košarkaš je v tej sezoni odigral 47 tekem, v povprečju je igral 26,2 minute in dosegal 14,4 točke, 5,5 podaje in 2,6 skoka na tekmo. Član zlate nemške izbrane vrste na svetovnem prvenstvu na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji 2023 je v ligi NBA v minulih 12 letih igral za Atlanto Hawks, Oklahomo City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets in Toronto Raptors in Brooklyn Nets. Detroit bo že njegova deveta ekipa, pri kateri bo zaigral v zadnjih osmih sezonah.

Denis Schröder v dresu Golden State Warriors FOTO: Profimedia icon-expand

"Sem v svoji 12. sezoni v NBA, posel je posel. Vem, kako to deluje. Na koncu dneva je zgolj posel," je v pogovoru za NBC Sports Bay Arena dejal Nemec, a kljub temu ni skrival kritik nad dogajanjem med prestopnim rokom. "To je kot sodobno suženjstvo. Vsi lahko odločajo o tem, kam se boš preselil, tudi če imaš pogodbo. Seveda, zaslužimo veliko denarja in lahko nahranimo naše družine, toda konec koncev, če ti rečejo: 'Jutri ne boš prišel nazaj, seliš se drugam', so oni tisti, ki lahko sprejmejo take odločitve," je bil še kritičen Schröder. Še zlasti je Nemca vznemirila menjava slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, ki sta jo izvedla Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. "Nihče ni varen pred tem, da ga menjajo, niti Stephen Curry," je takrat menil 31-letnik.

Dolg teden pa je tudi za P.J. Tuckerja. Kljub temu da v letošnji sezoni ni igral še niti minute, je bil v zadnjih petih dneh trikrat menjan. LA Clippers so ga poslali v Utah Jazz, ti so ga poslali v Miami Heat, ki ga je pred dnevi zapustil prvi zvezdnik Jimmy Butler (seli se k Golden State Warriors), sedaj pa je dokončno pristal pri Toronto Raptors.