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Košarka

Nora predstava Slovenke v NCAA: osem trojk in rekord Kentuckyja

Los Angeles, 09. 11. 2026 12.54 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Ajša Sivka

Ajša Sivka je za nekaj časa preložila odhod v profesionalno ligo WNBA, kjer jo je lani na naboru kot deseto po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Še pred odhodom v najmočnejšo ligo na svetu ta 20-letna slovenska reprezentantka preizkuša na univerzi Kentucky. In ne samo to. Slovenka onstran velike luže ruši raznorazne rekorde. Nazadnje je v ZDA navdušila z rekordom doseženih trojk. Zadela jih je kar osem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenska košarkarska reprezentantka Ajša Sivka je odigrala tekmo kariere v dresu univerze Kentucky. Ob zmagi nad NC State s 93:78 je dosegla kar 32 točk in izenačila šolski rekord v številu zadetih metov za tri točke. Košarkarice univerze Kentucky nadaljujejo odličen začetek sezone v ameriški študentski ligi NCAA. Na prvem resnejšem preizkusu sezone so s prepričljivih 93:78 premagale ekipo NC State, osrednja junakinja srečanja pa je bila 20-letna slovenska reprezentantka.

Ajša Sivka
Ajša Sivka
FOTO: AP

Sivka je pripravila pravo strelsko predstavo in dosegla 32 točk, pet skokov ter dve asistenci. Posebej navdušila je z metom za tri točke, saj je zadela kar osem od dvanajstih poskusov izza črte. S tem je izenačila univerzitetni rekord Kentuckyja po številu zadetih trojk na eni tekmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kentucky je že v prvem polčasu pokazal izjemno napadalno razpoloženje. Ob številnih uspešnih metih z razdalje si je priigral 12 točk prednosti, ki je v nadaljevanju ni več izpustil iz rok. Ko se je NC State skušal približati, so varovanke trenerja Kennyja Brooksa vedno našle odgovor.

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Odlično predstavo je prikazala tudi Clara Strack, ki je tekmo končala s 24 točkami, osmimi skoki, štirimi asistencami in dvema blokadama. Med dvomestne strelke se je vpisala še novinka Savvy Swords s 14 točkami.

Ajša Sivka v dresu slovenske izbrane vrste.
Ajša Sivka v dresu slovenske izbrane vrste.
FOTO: KZS

Kentucky je sezono začel s tremi zmagami na treh tekmah in za zdaj deluje izjemno prepričljivo. Proti NC Stateu je dobil skok s 38:29, iz igre pa metal kar 53-odstotno, medtem ko so tekmice zadele le 40 odstotkov metov. 

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Nekaj težav ostaja pri izgubljenih žogah in prostih metih, področjih, na katerih bo Brooks do naslednjih tekem iskal izboljšave. Naslednja preizkušnja Kentucky čaka v noči na četrtek po slovenskem času, ko se bo pomeril z univerzo Evansville.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ajša Sivka ima sicer izkušnje tudi z igranjem v Italiji, Franciji in Španiji. V letošnji sezoni je 193 centimetrov visoka 21-letna Štajerka igrala za španski Juventut. V povprečju je v statistiko vpisala 8,4 točke, 3,6 skoka in eno asistenco.

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Leta 2023 je bila Sivka izbrana za najkoristnejšo igralko EP do 18 let, leto prej pa je bila MVP tudi EP do 18 let divizije B. Za člansko reprezentanco je debitirala 24. novembra 2022 na Poljskem in je doslej zbrala 22 uradnih nastopov.

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09. 11. 2026 14.00
boljse govori anglesko kot faruk pijukovic crni slovensko
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0 0
Aleksei Kaar
09. 11. 2026 13.55
Pazi to, Ajša pa slovenka :).
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