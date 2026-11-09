Nora predstava Slovenke v NCAA: osem trojk in rekord Kentuckyja

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Slovenska košarkarska reprezentantka Ajša Sivka je odigrala tekmo kariere v dresu univerze Kentucky. Ob zmagi nad NC State s 93:78 je dosegla kar 32 točk in izenačila šolski rekord v številu zadetih metov za tri točke. Košarkarice univerze Kentucky nadaljujejo odličen začetek sezone v ameriški študentski ligi NCAA. Na prvem resnejšem preizkusu sezone so s prepričljivih 93:78 premagale ekipo NC State, osrednja junakinja srečanja pa je bila 20-letna slovenska reprezentantka.

Ajša Sivka FOTO: AP

Sivka je pripravila pravo strelsko predstavo in dosegla 32 točk, pet skokov ter dve asistenci. Posebej navdušila je z metom za tri točke, saj je zadela kar osem od dvanajstih poskusov izza črte. S tem je izenačila univerzitetni rekord Kentuckyja po številu zadetih trojk na eni tekmi.

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Kentucky je že v prvem polčasu pokazal izjemno napadalno razpoloženje. Ob številnih uspešnih metih z razdalje si je priigral 12 točk prednosti, ki je v nadaljevanju ni več izpustil iz rok. Ko se je NC State skušal približati, so varovanke trenerja Kennyja Brooksa vedno našle odgovor.

Odlično predstavo je prikazala tudi Clara Strack, ki je tekmo končala s 24 točkami, osmimi skoki, štirimi asistencami in dvema blokadama. Med dvomestne strelke se je vpisala še novinka Savvy Swords s 14 točkami.

Ajša Sivka v dresu slovenske izbrane vrste. FOTO: KZS

Kentucky je sezono začel s tremi zmagami na treh tekmah in za zdaj deluje izjemno prepričljivo. Proti NC Stateu je dobil skok s 38:29, iz igre pa metal kar 53-odstotno, medtem ko so tekmice zadele le 40 odstotkov metov.

Nekaj težav ostaja pri izgubljenih žogah in prostih metih, področjih, na katerih bo Brooks do naslednjih tekem iskal izboljšave. Naslednja preizkušnja Kentucky čaka v noči na četrtek po slovenskem času, ko se bo pomeril z univerzo Evansville.

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Ajša Sivka ima sicer izkušnje tudi z igranjem v Italiji, Franciji in Španiji. V letošnji sezoni je 193 centimetrov visoka 21-letna Štajerka igrala za španski Juventut. V povprečju je v statistiko vpisala 8,4 točke, 3,6 skoka in eno asistenco.