Nora trojka za podaljšek, dvojni dvojček, a čarobni Luka znova poražen

Kljub prazničnim dnem, košarkarji v ligi NBA ne poznajo premora. V noči na ponedeljek je tako znova na parket stopil slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić, ki pa je še šestič zapored parket zapuščal s sklonjeno glavo. Kljub odlični predstavi Ljubljančana (23 točk in 11 skokov), so bili tokrat po podaljšku s 121:118 boljši igralci Portlanda.

Četrta zaporedna tekma v gosteh in četrti zaporedni poraz za zasedbo Dallas Mavericks v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Za Teksašane je bil tokrat usoden Portland, ki je slavil po podaljšku s 121:118. Pri domačinih, ki so po rednem delu bili boljši zgolj v drugi četrtini, ki so jo dobili s 37:19, je vnovič izstopalDamian Liilard, ki je Dallasu 'nasul' kar 33 točk. Kot rečeno, gostje, pri katerih je znova zablestel Luka Dončić, so dobili prvo, tretjo in četrto četrtino, a vseeno še šestič v nizu izgubili, potem ko je domačinom s 14:11 pripadel podaljšek.

S 23 točkami, 11 skoki in 6 asistencami je Luka Dončič postal šele četrti najstnik, ki je v ligi NBA na eni tekmi zabeležil omenjeno statistiko. Pred njim je to uspelo Kevinu Durantu, LeBronu Jamesu in Lonzu Ballu.

Dončić je tokrat na parketu preživel več kot 35 minut in v tem času dosegel 23 točk, 11 skokov in 6 asistenc, ter še četrtič v karieri dosegel dvojnega dvojčka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. A to ni bilo vse. 19-letni Ljubljančan je najprej zablestel 0.6 sekunde pred koncem srečanja, ko je z 'noro' trojko preko roke Mauricea Harklessa zadel za izenačenje (107:107) in izsilil podaljšek. Luka je sicer v dodatnih minutah dosegel tri od enajstih točk Dallasa, a kar trikrat zgrešil met za tri točke in tekma se je končala z novim porazom za varovance Ricka Carlisleja. Pri Dallasu lahko omenimo še Harrisona Barnesa, ki je bil s 27 točkami tudi prvi strelec poraženih Mavericksov. Košarkarji Portlanda so po novi zmagi trenutno na četrtem mestu v zahodni konferenci z 19 zmagami in 14 porazi. Dallas pa se po šestem zaporednem porazu vse bolj oddaljuje od mest, ki ob koncu rednega dela vodijo v končnico, trenutno je na 12. mestu (15:17). Trojka, s katero je Luka izsilil podaljšek v Portlandu:



