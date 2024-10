Nora 'turneja' nemškega kluba, v petih dneh tri tekme na treh kontinentih

Medtem ko ljubljanska Cedevita Olimpija blesti v skupini B Evropskega pokala in se ukvarja z 'napornim' urnikom, napolnjenim s tekmami regionalne Lige ABA in evropskimi obveznostmi, nemški Ulm z enakim izkupičkom treh zmag in enega poraza zaseda četrto mesto v skupini A. Vodstvo nemškega kluba pa je svojim košarkarjem pošteno otežilo že tako naporno delo, saj bodo zaradi nepotrebnega prijateljskega obračuna z NBA moštvom iz Portlanda v petih dneh morali odigrati tri tekme na treh kontinentih.

Ulm je v noči na četrtek ob četrti uri po našem času odigral prijateljsko srečanje s Portland Trailblazers in izgubil z izidom 111:100. Za NBA moštvo je to bil predzadnji pripravljani obračun pred začetkom nove sezone, Ulm pa je svojo sezono začel že 22. septembra. Takoj po tekmi so košarkarji Ulma morali skočiti na letalo in odleteti nazaj v Evropo, kjer jih že v soboto čaka obračun nemške košarkarske lige z Oldenburgom na severu Nemčije.

Nato sledi nov let do Kanarskih otokov, ki so sicer politično del Španije in posledično EU, geografsko pa pripadajo afriškemu kontinentu. Tam bo Ulm 22. oktobra proti Gran Canarii odigral še tretjo tekmo na tretjem kontinentu v petih dneh. Zanimivo je, da je Ulm bil zelo blizu še bolj neverjetnemu dosežku, saj je tri dni pred obračunom s Portlandom igral v Carigradu proti Bešiktašu. Če bi nemški klub takrat igral proti Fenerbahčeju, ki se nahaja v azijskem delu Carigrada le nekaj kilometrov bolj vzhodno, bi v osmih dneh odigral kar štiri tekme na štirih različnih kontinentih.