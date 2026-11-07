'Nori' Dončić s 53 točkami poskrbel za novo zmago Lakersov

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Varovanci trenerja JJ Redicka so v obračun s trenutno vodilno zasedbo zahodne konference Portlandom vstopili na krilih treh zaporednih zmag. Trail Blazers na drugi strani so do gostovanja v Crypto.com Areni sicer odigrali dve tekmi manj (6-1), a to ne zmanjšuje dejstva, da moštvo iz zvezne države Oregon z izjemno izkušeno branilsko vrsto (Damian Lillard, Jrue Holiday, Ja Morant...) vsaj na začetku sezone tekmecem povzroča precej preglavic. Portland je podobno kot pred dnevi, ko je slavil na prvem medsebojnem srečanju, že v zgodnji fazi dvoboja, ki šteje tudi za pokalno tekmovanje, vsilil svojo igro. Z uspešnimi meti izza črte 6,75 metra (6/12 v prvi četrtini) si je priigral lepo prednost 12 točk (27:15), Lakers na drugi strani pa preprosto niso mogli zadeti z razdalje (0/12). Prav ta razlika v odstotku uspešnosti meta za tri točke je ohranjala prednost gostov, ki so prek Lillarda in Holidaya narekovali ritem igre v napadu. Uvodna četrtina je tako pripadla gostom z 20:29.

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Tudi na začetku druge četrtine se domači nikakor niso znašli v napadu, šele iz 16. poskusa, ko je bil natančen Jake Laravia, so uspeli zadeti svojo prvo trojko na srečanju. Po košu in uspešno izvedenem dodatnem prostem metu Roberta Williamsa je Portland sredi tega dela igre ušel že na +16. Tudi prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić, ki je na začetku sezone v izjemni strelski formi, je svojo prvo trojko na tekmi dosegel šele iz osmega poskusa. Za vrhunec dvoboja pa je slovenski as poskrbel ob zaključku prvega polčasa, ko je z "norim" metom s svoje polovice znižal zaostanek svojega moštva na sedem točk (53:60). Če je bil prvi polčas slab za domače moštvo, pa je bila tretja četrtina z naskokom najboljša za Dončića in druščino. Slovenec se je povsem razigral, zadeval z vseh mogočih položajev, obenem pa so Lakers močno izboljšali igro v obrambi. Ta je v tretji četrtini prejela vsega 15 točk, na drugi strani pa so domači dosegli 34 točk za vodstvo s +12 pred zadnjimi 12 minutami (87:75). Redick je vrnil na parket Reavesa, Dončića pa pustil na klopi, kar se v uvodnih treh minutah zadnje četrtine ni odrazilo na rezultatu. Še več, Lakers so svoje vodstvo povišali na +16 (93:77), nato pa se je ustavilo v napadu.

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Portland je z vztrajno igro nižal zaostanek, ki je sredi zadnje četrtine znašal le še šest točk (95:89). Tedaj se je v igro vrnil Dončić in z dodatnimi 13 točkami - 40 jih je imel na svojem računu po treh četrtinah - poskrbel, da je zmaga ostala v Kaliforniji (124:118).

Liga NBA, redni del sezone, izid:

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 124:118 (20:29, 33:31, 34:15, 37:43)

(Luka Dončić: 38 minut - 53 točk, 5 skokov in 5 podaj).