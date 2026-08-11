'Nori' Grk si želi pripeljati najboljšega košarkarja na svetu

"Ljudje bodo mislili, da se šalim. Ampak sem njemu in njegovemu klubu poslal resno ponudbo," so besede Dimitriosa Giannakopoulosa, grškega poslovneža in lastnika Panathinaikosa, ki ne skriva svoje velike želje, da bi v svoj klub privabil Nikolo Jokića. Njegovo ponudbo so Denver Nuggets sicer nemudoma zavrnili, a to Grka še ni ustavilo: "Počakajmo na naslednjo sezono."

Dimitrios Giannakopoulos FOTO: Profimedia

31-letnik že vso svojo kariero v ligi NBA igra za bivši klub Vlatka Čančarja. Pogodba z njimi, ki je vredna 51 milijonov evrov, se mu naslednje leto res izteče, a ima Jokić možnost igrati tudi v sezoni 2027/28. Če si grški veljak v prihodnosti želi uresničiti svoje sanje, bo torej moral seči globoko v žep. Da pa so njegovo ponudbo letos resnično prejeli je potrdil tudi Jokićev agent Miško Raznatović.

Nikola Jokić FOTO: Profimedia