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'Nori' Grk si želi pripeljati najboljšega košarkarja na svetu

Atene, 11. 08. 2026 17.36 pred 17 urami 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Dimitrios Giannakopoulos

Lastnik Panathinaikosa Dimitrios Giannakopoulos si v Atene želi pripeljati prvaka lige NBA Nikolo Jokića. Kot je razkril v podkastu Euro Insiders, so njegove sanje, da bi odkupil pogodbo, ki jo ima Srb sklenjeno z Denver Nuggets.

"Ljudje bodo mislili, da se šalim. Ampak sem njemu in njegovemu klubu poslal resno ponudbo," so besede Dimitriosa Giannakopoulosa, grškega poslovneža in lastnika Panathinaikosa, ki ne skriva svoje velike želje, da bi v svoj klub privabil Nikolo Jokića. Njegovo ponudbo so Denver Nuggets sicer nemudoma zavrnili, a to Grka še ni ustavilo: "Počakajmo na naslednjo sezono."

Dimitrios Giannakopoulos
Dimitrios Giannakopoulos
FOTO: Profimedia

31-letnik že vso svojo kariero v ligi NBA igra za bivši klub Vlatka Čančarja. Pogodba z njimi, ki je vredna 51 milijonov evrov, se mu naslednje leto res izteče, a ima Jokić možnost igrati tudi v sezoni 2027/28. Če si grški veljak v prihodnosti želi uresničiti svoje sanje, bo torej moral seči globoko v žep. Da pa so njegovo ponudbo letos resnično prejeli je potrdil tudi Jokićev agent Miško Raznatović.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
FOTO: Profimedia

V sezoni 2022/23 je Jokić franšizo popeljal do prvega naslova prvaka, sam pa je bil trikrat imenovan za najkoristnejšega igralca lige. Preden pa se je leta 2014 preselil v ZDA, je "Joker" v Evropi igral za srbski klub Mega Vizura.

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