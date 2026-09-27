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Košarka

Noro, semafor ni v okvari: klub iz lige ABA izgubil s 122:37!

Ljubljana, 27. 09. 2026 12.21 pred 53 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Vienna

Neverjeten poraz so v avstrijskem prvenstvu doživeli košarkarji Vienne, ki od lanske sezone nastopajo tudi v regionalni ligi ABA. Na gostovanju pri ekipi Traiskirchen so bili namreč poraženi z neverjetnim rezultatom 122:37. Nedvomno porazna predstava, ki bo še dolgo odmevala v košarkarskih krogih in širše.

Prava "norišnica" je bila videna v soboto zvečer v avstrijskem košarkarskem prvenstvu. Klub iz lige ABA Vienna je bil v gosteh pri Traiskirchnu razstavljen na prafaktorje in poražen z nepredstavljimi 85 točkami razlike, bilo je 122:37.

Potem ko je bila zaradi upora sodnikov zaradi po njihovih besedah prenizkih honorarjev tekma prvega kroga lige ABA med Vienno in Dubajem preložena, se je ekipa iz avstrijske prestolnice odločila, da v uvodnem krogu domačega prvenstva na gostovanje k Lionsom pošlje mladince. To se jim je na koncu še kako maščevalo.

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Golobradi košarkarji Vienne so bili povsem brez moči in prave ideje. Že po prvi četrtini je bil izid 36:2 za tekmeca, do polčasa pa je Vienna dosegla le devet točk, 65:9 je bilo po 20 minutah igre. Na koncu jim je uspelo zbrati 37 točk, na drugi strani pa so jih prejeli kar 122 (!).

Takšni rezultati redko ostanejo le običajna številka na semaforju. Razlika je tako visoka, da se bo o njej zagotovo govorilo tudi po tem, ko se bodo vtisi z začetka prvenstva polegli. Za poraženo ekipo je to predvsem izkušnja, ki jo bodo želeli čim prej pozabiti. V športu pa se vendarle tudi iz najtežjih porazov pogosto dá marsikaj naučiti, kar ima lahko kasneje dodano vrednost.

Po drugi strani je domača zasedba dobila idealno priložnost, da od prve minute vsili svoj ritem igre in ohrani visoko intenzivnost do konca tekme. Takšen pristop ji je prinesel prepričljivo zmago, ki bo ostala v spominu po nenavadni razliki. Začetek sezone običajno ne prinaša situacij, ki jih je težko predvideti, in ta tekma vsekakor spada med tiste, ki pritegnejo pozornost tudi zunaj običajnih košarkarskih krogov. 

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košarka avstrijsko prvenstvo vienna traiskirchen poraz

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
27. 09. 2026 14.00
Mladinska in članska košarka? Pa sej se hecate. To sta dva povsem različna svetova. To so dve različni ravni. Ni primerjave. Enostavno ni primerjave. Zakaj pa mislite, da marsikateremu mladincu ne uspe narediti preskoka med člane? Ker so pravila članske košarke precej drugačna od pravil mladinske košarke. Eni ta pravila pač sprejmejo, drugi pač ne. Mladinec že na prvem treningu med člani, pokasira več banan, več ukradenih žog, in več udarcev, pa sploh ni važno kdo je in kako nadarjen je. Če ne zmore tega sprejeti, pač ni za med člane. Najtežje je pa prvo leto v članski ekipi. Ni izgovorov, če zamujaš, ter prav tako ni izgovorov, če ne izkoristiš ponujene minutaže. Če ne zmoreš, pač ne zmoreš. Zato pa zelo redkim uspe. Sploh tu pri nas v Sloveniji. Za garantiran uspeh in velik oder, moraš imeti ogromno vez in poznanstev.
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