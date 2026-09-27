Noro, semafor ni v okvari: klub iz lige ABA izgubil s 122:37!

Potem ko je bila zaradi upora sodnikov zaradi po njihovih besedah prenizkih honorarjev tekma prvega kroga lige ABA med Vienno in Dubajem preložena, se je ekipa iz avstrijske prestolnice odločila, da v uvodnem krogu domačega prvenstva na gostovanje k Lionsom pošlje mladince. To se jim je na koncu še kako maščevalo.

Prava "norišnica" je bila videna v soboto zvečer v avstrijskem košarkarskem prvenstvu. Klub iz lige ABA Vienna je bil v gosteh pri Traiskirchnu razstavljen na prafaktorje in poražen z nepredstavljimi 85 točkami razlike, bilo je 122:37.

Golobradi košarkarji Vienne so bili povsem brez moči in prave ideje. Že po prvi četrtini je bil izid 36:2 za tekmeca, do polčasa pa je Vienna dosegla le devet točk, 65:9 je bilo po 20 minutah igre. Na koncu jim je uspelo zbrati 37 točk, na drugi strani pa so jih prejeli kar 122 (!).

Takšni rezultati redko ostanejo le običajna številka na semaforju. Razlika je tako visoka, da se bo o njej zagotovo govorilo tudi po tem, ko se bodo vtisi z začetka prvenstva polegli. Za poraženo ekipo je to predvsem izkušnja, ki jo bodo želeli čim prej pozabiti. V športu pa se vendarle tudi iz najtežjih porazov pogosto dá marsikaj naučiti, kar ima lahko kasneje dodano vrednost.

Po drugi strani je domača zasedba dobila idealno priložnost, da od prve minute vsili svoj ritem igre in ohrani visoko intenzivnost do konca tekme. Takšen pristop ji je prinesel prepričljivo zmago, ki bo ostala v spominu po nenavadni razliki. Začetek sezone običajno ne prinaša situacij, ki jih je težko predvideti, in ta tekma vsekakor spada med tiste, ki pritegnejo pozornost tudi zunaj običajnih košarkarskih krogov.