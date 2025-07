Nov Američan v vrstah Cedevite Olimpije

Po študentski karieri na univerzah Syracuse in Clemson je zdaj 24-letni in 185 centimetrov visoki Joseph Girard v prejšnji sezoni prvič zaigral v Evropi za ekipo Nevežis Kedainiai.

"Zelo zadovoljni smo, da se nam v novi sezoni pridružuje Joseph Girard, igralec, ki je v minuli sezoni v Litvi dokazal svojo kakovost in učinkovitost. Gre za izjemno tekmovalnega igralca, ki ga krasi odličen met in raznovrstnost pri zaključkih akcij. S svojo energijo in zmagovalno miselnostjo bo pomembna dodana vrednost naši zasedbi," je ob podpisu pogodbe dejal športni direktor Chechu Mulero.

"Gre za zelo zanimivega igralca, je vsestranski - kombinacija organizatorja igre, ostrostrelca in strelca z instinktom za doseganje točk. Zelo je nadarjen in ima sposobnost, da sam ustvari akcijo in jo tudi uspešno zaključi. Po profilu je nekoliko drugačen od preostalih igralcev v naši ekipi, kar nam lahko prinese dodatno dimenzijo v igri," pa je novinca ocenil trener Zvezdan Mitrović.

V sezoni 2024/25 je v litovski ligi odigral 35 tekem ter v povprečju dosegal 21,0 točke, 3,0 asistence in 2,8 skoka na tekmo. Z omenjenim točkovnim povprečjem je postal najboljši strelec litovskega državnega prvenstva.