Nov dan, nov poraz Dallasa. Tokrat brez Irvinga

Gostovanje v Denverju je zaradi nadmorske višine 1609 metrov že dolgo znano kot bolj zahtevno od igranja v preostalih mestih kjer domujejo moštva lige NBA. Če fizičnim naporom dodamo še dejstvo, da so Nuggetsi z 41 zmagami in 18 porazi prvo moštvo zahoda in imajo v svojem moštvu dvakratnega MVP-ja Nikolo Jokića in naloga postane še težja. Ko pa pri gostujočem moštvu manjka eden od dveh super zvezdnikov zmaga postane misija nemogoče.

Tudi 37 točk, štirje skoki in devet podaj Luke Dončića ni bilo dovolj za zmago proti Vlatku Čančarju in druščini. Čančar je ob odsotnosti Aarona Gordona in Jamala Murrayja pri Denverju tekmo začel v prvi peterki in vpisal 12 točk, tri skoke in dve podaji. Pri domačinih je kar šest igralcev preseglo mejo 10 točk. Najboljši strelec moštva pa je bil igralec s klopi Jeff Green, ki je dosegel 24 točk.