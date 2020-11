Nov dan v mehurčku, nova tekma Slovenije – z zmago blizu EP

Slovenija je prvi del naloge v ljubljanskem mehurčku opravila z odliko. Odličen prvi polčas je kljub malce slabši predstavi v drugem zadoščal za zmago nad Ukrajino, selektor Aleksander Sekulić pa je ob širokem kadru lahko razporedil minutažo, tako da danes ne bi prišlo do preveč utrujenih nog pri nosilcih igre. Avstrijci bodo sicer precej bolj sveži, saj bo to zanje prva tekma v mehurčku. Tekma prvotno sicer sploh ni bila načrtovana, Slovenija bi se v ljubljanskem mehurčku morala pomeriti z Madžarsko, a je ta zaradi kar šestih pozitivnih testih morala odpotovati domov, še preden se je vse skupaj začelo. Avstrija ima po dveh odigranih tekmah na svojem kontu dva poraza in je še brez zmage, tako da bo današnja tekma za Avstrijce sila pomembna. Z morebitnim porazom si sicer ne bi zaprli vrat na Eurobasket, vse bolj se namreč zdi, da bosta za Avstrijce ključni tekmi z Madžarsko.

Slovenija je na sobotni tekmi odlično odigrala prvi polčas, v drugem pa ji nikakor ni steklo v napadu (dosegli so le 34 točk), kar so Ukrajinci izkoristili in v zaključku tekme nevarno zagrozili, a je odgovornost nase uspešno prevzel Jaka Blažič, ki je v zadnjem času tudi v Cedeviti Olimpiji v odlični formi. "Drugi del nam lahko služi kot opozorilo, saj se ne smemo prehitro sprostiti. Tudi proti Avstriji moramo pokazati isti obraz in tekmo odigrati zbrano vseh štirideset minut,"je po tekmi z Ukrajino (84:73 za Slovenijo) podaril Blažič. "Naš cilj sta dve zmagi, prvi del naloge smo opravili, zdaj pa moramo vse moči usmeriti proti Avstriji in zaključiti ta cikel, kot se spodobi," je dodal Luka Rupnik.