Nov dan v pisarni za Jokića za visoko zmago Denverja

Zimzeleni LeBron James je prav tako dosegel trojni dvojček, svoj 121. v rednem delu sezone in deveti v tej sezoni. Odigral je celotno tekmo in z 21 točkami, 10 skoki in 13 podajami prispeval svoj delež k lahki zmagi Los Angeles Lakers proti Washington Wizards s 111:88. Jamesu je dobro družbo na parketu delal tudi Anthony Davis (29 točk, 16 skokov).

New York Knicks so devetič zaporedoma premagali sosede Brooklyn Nets, tokrat z 99:95 in s 25 točkami, 16 skoki in 6 podajami Karla Anthonyja Townsa. OG Anunoby je dodal 20 točk, Jalen Brunson pa 17, 23 točk je na drugi strani zabeležil "prebežnik" iz Los Angelesa D'Angelo Russell. Knicks ostajajo tretji na vzhodu, Nets pa 12.

Miami je izgubil s Portlandom, od katerega so na zahodu slabše le tri ekipe, s 107:116, Toronto pa je s 109:93 dobil dvoboj z Orlandom, predzadnjim moštvom vzhodnega dela lige.