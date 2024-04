Novi Dončićev trojni dvojček tokrat premalo za razpoloženi Golden State

Košarkarji Dallasa so na zahtevnem gostovanju po sedmih zaporednih zmagah tokrat morali priznati premoč nekdanjim prvakom lige NBA Golden State Warriorsom (104:100). Slovenski zvezdnik v vrstah Mavsov Luka Dončić je vnovič blestel, na koncu se je ustavil pri trojnem dvojčku, za kar je potreboval 30 točk, 12 skokov in 11 podaj. Pri bojevnikih pa se je s 23 točkami najbolj izkazal Andrew Wiggins. Moštvi se bosta vnovič pomerili v noči na petek v Dallasu.

Mavsi so pred gostovanjem v San Franciscu pri Golden State Warriorsih nanizali sedem zaporednih zmag, na zadnjih 12 tekmah pa so slavili kar 11-krat. Z odlično popotnico so torej Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina vstopili v dvoboj s prvaki lige NBA izpred dveh let in že takoj na začetku dvoboja z delnim izidom 9:0 jasno nakazali, kaj je njihova namera. Tri trojke zapovrstjo P. J. Washingtona, Dončića in Irvinga so vendarle predramile domače moštvo, ki je odgovorilo z delnih 5:0. V nadaljevanju uvodne četrtine smo spremljali izenačen obračun, ko si nobena od ekip ni uspela priigrati bolj otipljive prednosti.

Bojevniki so z uspešnim metom iz igre Chrisa Paula dobili prvo četrtino z minimalno prednostjo (28:27). Čeprav je četa trenerja Jasona Kidda predhodno v sezoni dobila oba dvoboja proti tokratnemu tekmecu (132:122, 109:99), je bilo jasno, da Mavse čaka nadvse zahteven in pomemben obračun. Golden State se namreč krčevito bori za 10. mesto na zahodu, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v končnico. Do 15. minute so bili gostje še v rahli prednosti (32:28), nato pa so se pri domačih razigrali Steph Curry, Andrew Wiggins in že omenjeni Paul, ki so v naslednjih minutah svoje moštvo dvakrat pripeljali do prednosti 13 točk (47:34, 49:36). Kidd je bil primoran vzeti minuto odmora, nakar je Dallasu do odhoda na glavni odmor uspel delni izid 13:0 za izenačenje izida na 49:49. Slovenski super zvezdnik v vrstah teksaške franšize je do polčasa zbral 17 točk in bil eden ključnih mož, da se je Dallas rezultatsko vnovič vrnil v igro.

Dallas je bil večji del tretjega dela igre v rahli prednosti. Sredi tretje četrtine je povedel tudi za sedem (68:61), a kaj, ko so domači v naslednjih minutah uspeli izkoristiti določene pomanjkljivosti v obrambi gostov, ki so predvsem Wigginsu in Draymondu Greenu dovolili, da dosežeta preveč tako imenovanih lahkih košev. Manjši padec v zbranosti je botroval prednosti Golden Stata s šestimi točkami pred zadnjimi 12 minutami (80:74). Domačini so imeli do sredine zadnje četrtine vse niti igre v svojih rokah. Njihova prednost je nekajkrat znašala tudi 11 točk, nazadnje pri izidu 90:79. Nato pa so znova v ospredje stopili nosilci igre pri Dallasu – Dončić, Irving in Washington – ki so s potrpežljivo in kombinatorno igro v napadu postopoma znižali omenjeni zaostanek 11 točk. Ko je dobre štiri minute pred koncem Tim Hardaway Jr. uspešno zaključil samostojni prodor pod domači obroč in izid izenačil na 92:92, smo pričakovali novo infarktno končnico.

Toda tedaj se je 'ukazal' že omenjeni Green, ki je z nekaj izjemnimi potezami tako v obrambi kot v napadu zapečatil usodo Dallasa. Gosti so sicer pol minute pred koncem znižali zaostanek na štiri (102:98), a bližje niso uspeli priti. To je bil šele drugi poraz Dallasa na zadnjih 13 tekmah. Liga NBA, izid:

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 104:100 (28:27, 21:22, 31:25, 24:26)

(Luka Dončić: 30 točk, 12 skokov in 11 podaj za Dallas Mavericks).