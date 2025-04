Nov izjemen obračun, nov trojni dvojček Jokića, prva zmaga Clippersov

Clippers so tako izenačili v seriji na 1:1, potem ko so prvo tekmo tesno izgubili po podaljšku s 110:112.

Nuggets so imeli nato priložnost, da s trojko izsilijo podaljšek, a je nato iz dokaj ugodnega položaja zgrešil Christian Braun, nato pa je do odbite žoge prišel še Nikola Jokić , a iz precej težjega položaja zgrešil poskus za tri točke.

Ob Leonardu je 18 točk dosegel James Harden , 16 točk in 12 skokov je dodal Ivica Zubac . Pri Denverju je Jokić znova dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 12 skoki in desetimi podajami, a je izgubil kar sedem žog. Iz igre je zadel osem od 16 metov. Jamal Murray je za poraženo moštvo dosegel 23 točk.

Izenačeno je tudi v seriji med New Yorkom in Detroitom. Kratkohlačniki so zanesljivo dobili prvo tekmo, na drugi v Madison Square Gardnu pa so že vodili za 15 točk, a to ni zmedlo košarkarjev Detroita. Ti so dosegli prvo zmago v končnici po dolgih 17 letih in takratnem finalu vzhoda proti Bostonu. Že tako v končnici bati nastopajo prvič po letu 2019.

Pistons so bili na krilih Cada Cunninghama in njegovih 33 točk ter 12 skokov boljši s 100:94. Pri domačih je Jalen Brunson dosegel 37 točk, a ni imel razpoloženih soigralcev, predvsem Karl-Anthony Towns in OG Anunoby sta ostala dolžnika s po desetimi točkami. Na prvi tekmi sta jih dosegla po 23.

Detroit je blestel predvsem v skoku in ga dobil z 48:34, od tega 12:7 v napadu. Ob Cunninghamu sta do dvojnega dvojčka prišla še Tobias Harris s 15 točkami in 13 skoki ter Jalen Duren z 12 točkami in 13 skoki. 20 točk je s klopi dodal še Dennis Schröder.