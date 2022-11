Nov izjemen večer Dončića za tesno zmago Dallasa

Košarkarji Dallasa so na domačem parketu American Airlines Centra v napeti končnici dvoboja s 96:94 vendarle uspeli streti odpor gostov iz Brooklyna. Pri domačih je bil vnovič najučinkovitejši posameznik tekme izjemni slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki je tekmecu nasul 36 točk in ob tem dodal še po šest skokov in podaj. Pri mrežicah pa se je s 26 točkami najbolje izkazal Kevin Durant.

Luka Dončić je tako še devetič v novi sezoni najmočnejše košarkarske lige na svetu presegel mejo 30 točk in s tem prispeval levji delež k šesti zmagi Mavsov, ki so v zadnjem obdobju v vse boljši formi. Za Dallas (6-3) je bila to četrta zmaga v nizu, za 23-letnega Ljubljančana pa nova tekma z več kot 30 točkami od začetka sezone. Z deveto zaporedno je postal košarkar z drugim najdaljšim tovrstnim dosežkom. Na vrhu te lestvice je Wilt Chamberlain, ki mu je v sezoni 1962/63 to uspelo kar 23-krat. V tesnem obračunu je bil Dončić daleč najbolj učinkovit košarkar na parketu. Iz igre je zadel 11 od 22 metov, od tega pet od devetih za tri točke. S črte prostih metov je zadel devet od 12 metov. V statistiko je v 38:26 minute vpisal še dve ukradeni ter pet izgubljenih žog ob eni blokadi. icon-expand Luka Dončić je v dvoboju z Brooklynom uprizoril novo izjemno predstavo za šesto prvenstveno zmago Dallasa v novi sezoni. FOTO: AP Za Dallas sta Dorian Finney-Smith in Josh Green dosegla 18 oz. 16 točk. Pri poraženi ekipi Brooklyna, ki je izgubila sedmič v sezoni, je Kevin Durant dvoboj končal s 26 točkami. Zaradi kazni ni igral Kyrie Irving. Goran Dragić se je s Chicago Bulls še drugo noč zapovrstjo meril s Toronto Raptors. Po porazu v Kanadi so v svoji dvorani tokrat biki ugnali tekmeca s 111:97. Šestintridesetletni Ljubljančan je v dobrih 25 minutah na parketu dosegel deset točk, pet skokov in dve asistenci. Najboljši strelec tekme je bil njegov soigralec Zach LaVine s 30, pri Torontu je 27 točk prispeval Fred VanVleet. Tretji Slovenec v NBA, Vlatko Čančar, ob tesnem razpletu dvoboja med Denver Nuggets in San Antonio Spurs znova ni dobil priložnosti za igro. Njegov Denver je slavil s 115:109. Nikola Jokić je dvoboj končal s 26 točkami, desetimi podajami ter osmimi skoki. Pri San Antoniu je Keldon Johnson vpisal 30 točk. Liga NBA, izid:

