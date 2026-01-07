Nov košarkar v slačilnici zmajev

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na igralnem položaju krilnega centra bo člansko zasedbo Cedevite Olimpije pred nadaljevanjem tekmovalne sezone 2025/26 okrepil ameriški košarkar Matthew Hurt, ki je sezono začel v italijanski ekipi Trapani Shark, zaključil pa jo bo v dresu zmajev, s katerimi je podpisal pogodbo do konca sezone. Petindvajsetletni in 206 centimetrov visoki igralec je bil v tej tekmovalni sezoni eden od ključnih členov italijanskega kolektiva v košarkarski Ligi prvakov. Hurt je nase opozoril že v študentskih letih na univerzi Duke, kjer je bil med nosilci igre, v drugi sezoni svoje univerzitetne kariere tudi najboljši strelec in skakalec svoje ekipe, prve profesionalne izkušnje pa je nabiral tako v Ligi NBA kot tudi v razvojnem tekmovanju G League.

Chechu Mulero in Davor Užbinec FOTO: Damjan Žibert

"Vsi vemo, da smo po odhodih Nikosa Chougkaza in Williama McNaira potrebovali okrepitev na visokih igralnih položajih. Na tržišču smo bili zelo aktivni, zato nas veseli, da bo del Cedevite Olimpije v prihodnje Matthew Hurt. Gre za košarkarja z velikim napadalnim potencialom, odlikujejo pa ga tudi met z razdalje, občutek za skok in košarkarska inteligenca. Naša želja je, da se Hurt v najkrajšem možnem času vključi v naš sistem igre ter v vzdušje, ki vlada v garderobi, in da skupaj s preostalimi soigralci tvori čvrsto celoto v nadaljevanju sezone, ko nas čakajo najpomembnejši boji v obeh mednarodnih tekmovanjih," je ob podpisu pogodbe s Hurtom za uradno spletno stran kluba povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Chechu Mulero.

"Matthew Hurt je igralec na položaju krilnega centra in predstavlja to, kar smo iskali za dopolnitev naše zasedbe. V Evropi igra prvo sezono, gre za mladega igralca z veliko prostora za napredek. Upamo, da se bo hitro vklopil v naš sistem igre in da nam bo s svojimi kakovostmi pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev," je ob dodatku novega igralca na seznam povedal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović. "Res sem navdušen, da se pridružujem Cedeviti Olimpiji. O ekipi in mestu sem slišal same odlične stvari. Veselim se, da bom prispeval k zelo dobri ekipi. Komaj čakam, da kmalu spoznam navijače," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Matthew Hurt.

Zvezdan Mitrović na tekmi proti Hamburgu FOTO: Damjan Žibert