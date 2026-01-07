Naslovnica
Košarka

Nov košarkar v slačilnici zmajev

Ljubljana, 07. 01. 2026 14.07 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Cedevita Olimpija - Bosna

Na igralnem položaju krilnega centra bo člansko zasedbo Cedevite Olimpije pred nadaljevanjem tekmovalne sezone 2025/26 okrepil ameriški košarkar Matthew Hurt, ki je sezono začel v italijanski ekipi Trapani Shark, zaključil pa jo bo v dresu ljubljanskega kluba.

Na igralnem položaju krilnega centra bo člansko zasedbo Cedevite Olimpije pred nadaljevanjem tekmovalne sezone 2025/26 okrepil ameriški košarkar Matthew Hurt, ki je sezono začel v italijanski ekipi Trapani Shark, zaključil pa jo bo v dresu zmajev, s katerimi je podpisal pogodbo do konca sezone.

Petindvajsetletni in 206 centimetrov visoki igralec je bil v tej tekmovalni sezoni eden od ključnih členov italijanskega kolektiva v košarkarski Ligi prvakov. Hurt je nase opozoril že v študentskih letih na univerzi Duke, kjer je bil med nosilci igre, v drugi sezoni svoje univerzitetne kariere tudi najboljši strelec in skakalec svoje ekipe, prve profesionalne izkušnje pa je nabiral tako v Ligi NBA kot tudi v razvojnem tekmovanju G League.

Chechu Mulero in Davor Užbinec
Chechu Mulero in Davor Užbinec
FOTO: Damjan Žibert

"Vsi vemo, da smo po odhodih Nikosa Chougkaza in Williama McNaira potrebovali okrepitev na visokih igralnih položajih. Na tržišču smo bili zelo aktivni, zato nas veseli, da bo del Cedevite Olimpije v prihodnje Matthew Hurt. Gre za košarkarja z velikim napadalnim potencialom, odlikujejo pa ga tudi met z razdalje, občutek za skok in košarkarska inteligenca. Naša želja je, da se Hurt v najkrajšem možnem času vključi v naš sistem igre ter v vzdušje, ki vlada v garderobi, in da skupaj s preostalimi soigralci tvori čvrsto celoto v nadaljevanju sezone, ko nas čakajo najpomembnejši boji v obeh mednarodnih tekmovanjih," je ob podpisu pogodbe s Hurtom za uradno spletno stran kluba povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Chechu Mulero.

"Matthew Hurt je igralec na položaju krilnega centra in predstavlja to, kar smo iskali za dopolnitev naše zasedbe. V Evropi igra prvo sezono, gre za mladega igralca z veliko prostora za napredek. Upamo, da se bo hitro vklopil v naš sistem igre in da nam bo s svojimi kakovostmi pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev," je ob dodatku novega igralca na seznam povedal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović.

"Res sem navdušen, da se pridružujem Cedeviti Olimpiji. O ekipi in mestu sem slišal same odlične stvari. Veselim se, da bom prispeval k zelo dobri ekipi. Komaj čakam, da kmalu spoznam navijače," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Matthew Hurt.

Zvezdan Mitrović na tekmi proti Hamburgu
Zvezdan Mitrović na tekmi proti Hamburgu
FOTO: Damjan Žibert

V najmočnejši ligi na svetu je bil Hurt del številnih ekip, večino časa pa je preživel v tekmovanju G League, kjer je igral tri sezone. Izkušnje v Ligi NBA je pridobil na osmih tekmah v dresu Memphis Grizzlies v sezoni 2023/24, na katerih je v povprečju dosegal 4,0 točke in 2,0 skoka na tekmo. V razvojni ligi je nastopal za ekipo Memphis Hustle, za katero je v sezoni 2023/24 v povprečju dosegal 20,0 točk in 7,0 skokov na tekmo, zaigral pa je na 26 obračunih.

Poleti 2024 se je preselil v Avstralijo, kjer je podpisal pogodbo z ekipo South East Melbourne Phoenix. V sezoni 2024/25 je kazal odlične predstave, v povprečju dosegal 20,1 točko, 7,4 skoke in 1,3 asistence, ter bil izbran v najboljšo peterko Lige NBL. Lansko poletje se je preselil v Italijo, kjer je podpisal pogodbo z ekipo Trapani Shark. V Ligi prvakov je zaigral na šestih tekmah in v povprečju dosegal 12,5 točk ter 4,5 skokov na tekmo, v italijanskem državnem prvenstvu pa na 12 tekmah v statistiko v povprečju beležil 8,8 točke in 3,3 skoke na tekmo.

košarka cedevita

Konec po zgolj sedmih minutah igre: Italijani ostali z zgolj enim igralcem

