Nov lastnik za štiri milijarde dolarjev kupil Phoenix Suns in Mercury

Devin Booker in Deandre Ayton

"Cenim čas in podporo Roberta Sarverja v celotnem procesu. Počaščeni smo, da bomo ob odobritvi lige NBA postali naslednji upravitelji Phoenix Suns in Phoenix Mercury," je zapisal Ishbia v izjavi.

Ishbia je sicer nekdanji košarkar, ki je leta 2000 z univerzo Michigan slavil naslov študentskega prvaka v NBA. Za dokončni prevzem Ishbia potrebuje soglasje vodstva lige oziroma njenih lastnikov, a to se zdi trenutno formalnost, piše dpa .

" Mat Ishbia je pravi vodja, da gradi na zapuščini zmagovanja in podpore skupnosti ter vodi Suns in Mercury v naslednje obdobje," je v izjavi za javnost zapisal Sarver.

Zdaj že nekdanji lastnik Robert Sarver je septembra lani dejal, da je pripravljen prodati obe franšizi, potem ko ga je vodstvo lige kaznovalo z 10 milijoni dolarjev (9,42 milijona evrov) zaradi rasističnih in seksističnih pripomb ter ustrahovanja na delovnem mestu.

Zvezdniki NBA, kot sta LeBron James in Chris Paul, sta pred dobrim letom dni Sarverjevo kazen opisala kot "premilo", takratni sponzorji pa so grozili s prekinitvijo pogodb, v kolikor bi Sarver ostal na čelu Suns in Mercury.

Komisar lige NBA Adam Silver je prav tako pred časom prodajo franšiz ocenil kot "korak v pravo smer za organizacijo in skupnost".

Po ocenah magazina Forbes so bili Suns nazadnje ocenjeni na 2,54 milijarde evrov, kar jih je uvrščalo na 13. mesto med 30 franšizami v NBA. Na tej lestvici so pred vsemi Golden State Warriors, ki jih ocenjujejo na 6,6 milijarde evrov.

Najvišji posel v NBA je doslej znašal nekaj več kot 3,1 milijarde evrov, potem ko je leta 2019 Joe Tsai kupil Brooklyn Nets.