Nov mejnik LeBrona: trojni dvojček proti vsem 30 ekipam v ligi

"Sploh nisem vedel tega. Trener Frank Vogel je prišel v garderobo in mi izrekel čestitke. Bil sem zmeden, mislil sem, da se šali zaradi mojih sedmih izgubljenih žog. Nato mi je dejal, da sem prvi igralec, ki je dosegel trojni dvojček proti 30 ekipam, proti vsem v ligi," je vse skupaj pospremil LeBron James po zmagi nad Oklahomo, s katero so se Lakersi utrdili na prvem mestu aktualne sezone lige NBA. "Ko mi je trener Vogel pojasnil čestitke, sem si mislil: 'OK, to se sliši kar dobro,'" je novinarjem razložil James, ki je v tej sezoni vpisal še peti trojni dvojček (ob 14 odigranih tekmah). V tem elementu je pred njim le slovenski reprezentant Luka Dončić (s tekmo manj), ki jih je v sezoni 2019/20 zbral šest. Na tretjem mestu je zvezdnik Houstona Russell Westbrook (12 odigranih tekem) s tremi, MVP pretekle sezone Giannis Antetokounmpo pa ima, denimo, le enega. James Harden, drugi najboljši košarkar pretekle sezone, v tej še ni zbral niti enega.

"Trojni dvojček doseže tako na lahko in potiho – no, ne ravno tiho, toda lahko. In pri tem poskrbi, da vsi ostali igralci na parketu izgledajo boljše, ko jih najde," je hvalnice po Jamesovem petem trojnem dvojčku sezone pel nekdanji igralec Uniona Olimpije, zdaj pa njegov soigralec pri Jezernikih Danny Green.

Jamesu sledi Russell Westbrook, ki je dosegel trojni dvojček proti vsem ekipam z izjemo Oklahome (29), za katero je igral celo kariero. To poletje se je preselil k Houstonu, tako da ima priložnost, da hitro ponovi izjemen dosežek Jamesa - to bi storil s trojnim dvojčkom na tekmi z Oklahomo. Tretji na lestvici trojnih dvojčkov proti različnim ekipam v ligi je legendarniJason Kidd, ki je zdaj pomočnik trenerja Vogla pri Lakersih (proti 28 ekipam), sledita Larry Bird (25) in Magic Johnson (24).

"Kidd je rekel, da sem danes bil dokaj slab, predvsem zaradi mojih sedmih izgubljenih žog, s čimer sem se strinjal," je po tekmi še razložil LeBron. "Je prvi, ki pride in me pokritizira po tekmi, kar obožujem, nato pa mi čestita,"je pojasnil 34-letni James, ki bo konec decembra praznoval rojstni dan.