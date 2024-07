Nov mejnik Vanje Černivec: prevzela je ključno vlogo pri WNBA moštvu

Vanja Černivec je o svoji ljubezni do košarke in poti do najvišjih funkcij v ženski košarki z našo spletno stranjo nedavno spregovorila v POPkastu . V San Francisco se bo preselila iz Londona, kjer je kot prva športna direktorica v zgodovini britanske ženske košarke osvojila prvo lovoriko v zgodovini britanske košarke nasploh.

Pred tem je bila prva skavtinja v zgodovini NBA moštva Chicago Bulls. Na dolgi poti do visokih funkcij v svetu košarke je veliko sodelovala z ligo NBA, med drugim na Kitajskem, v Indiji, ZDA in Španiji. "Graditi Valkyries z Vanjo je neverjetna priložnost in uresničitev sanj. Njeno košarkarsko znanje je ogromno, neverjetna oseba je. Naša ekipa je z njenimi raznovrstnimi izkušnjami v vodenju ekip in administrativnega dela klubov močnejša," je o svoji novi sodelavki dejala športna direktorica Golden State Valkyries Ohemaa Nyanin.